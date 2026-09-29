No sólo Morena: PRI, PAN y MC alistan a sus operadores estatales rumbo a elecciones 2027

Oposición comienza a destapar a sus figuras para 2027. Foto: Cuartoscuro

Mientras Morena inició el despliegue de sus estructuras rumbo a las elecciones de 2027 con la designación de coordinadores estatales, la oposición integrada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano también comenzó a posicionar a sus principales cuadros en los estados que renovarán gubernaturas.

La disputa no es menor. En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, además de miles de cargos locales, en lo que diversos actores políticos ya consideran uno de los procesos electorales más relevantes de los próximos años.

Aunque con menor velocidad que Morena, los partidos opositores han comenzado a colocar perfiles encargados de organizar estructuras territoriales y fortalecer su presencia en entidades donde buscan frenar el avance del partido guinda.

PAN acelera con sus “coordinadores de defensa”

El primer partido en formalizar nombramientos fue el Partido Acción Nacional (PAN).

Bajo la dirigencia de Jorge Romero, el panismo puso en marcha la figura de los llamados “Coordinadores de la Defensa de la Familia y la Libertad”, encargados de encabezar los trabajos políticos en diversos estados.

Entre los primeros nombramientos destacan:

Tlaxcala: Miriam Martínez

Miriam Martínez Michoacán: Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia

Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia Chihuahua: Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital

Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua capital Baja California Sur: Francisco “Pancho” Pelayo

La dirigencia nacional panista ha señalado que serán los comités estatales quienes determinen más adelante si existen condiciones para construir alianzas locales con otras fuerzas políticas.

El PRI apuesta por sus “Defensores de México”

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó a utilizar la figura de los “Defensores de México”, un esquema similar al empleado por otras fuerzas para posicionar liderazgos antes del arranque formal del proceso electoral.

Hasta ahora, el nombramiento más visible ha sido el de Guerrero, con Manuel Añorve, coordinador de la bancada priista en el Senado.

La intención del partido encabezado por Alejandro Moreno es fortalecer sus estructuras estatales mientras se define la viabilidad de posibles alianzas opositoras en distintas entidades.

Movimiento Ciudadano mantiene la ruta en solitario

A diferencia del PAN y el PRI, Movimiento Ciudadano sostiene su estrategia de competir sin coaliciones.

Por ahora, el partido naranja no ha realizado una serie amplia de nombramientos estatales, aunque ya presentó a una de sus principales apuestas rumbo a 2027.

Se trata de Gustavo Ayón, exbasquetbolista profesional y exintegrante de Morena, quien fue invitado por la dirigencia nacional encabezada por Jorge Álvarez Máynez para impulsar el proyecto político del partido en Nayarit.

MC busca replicar el modelo que le permitió ganar terreno en estados como Jalisco y Nuevo León, apostando por perfiles con reconocimiento público y una imagen ajena a la política tradicional.

Somos se concentra en construir estructura

Mientras los principales partidos posicionan operadores estatales, el nuevo partido Somos mantiene una estrategia distinta.

La fuerza política se encuentra enfocada en consolidar su estructura interna y cumplir con los requisitos derivados de su reciente registro, por lo que hasta ahora no ha designado coordinadores estatales ni perfiles para competir por gubernaturas.

Además, mantiene una postura crítica frente a lo que considera un adelanto de los tiempos electorales por parte de los partidos ya consolidados.

La prioridad de la organización es construir comités locales y cumplir con las obligaciones operativas que implica participar por primera vez en una elección federal, antes de iniciar el posicionamiento de figuras rumbo a 2027.

La carrera ya comenzó

Aunque las campañas todavía están lejos de iniciar formalmente, los movimientos de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reflejan que la competencia por las gubernaturas de 2027 ya comenzó.

La principal diferencia, por ahora, es el ritmo. Mientras Morena avanza con el nombramiento de coordinadores en prácticamente todo el país, la oposición empieza a definir quiénes serán los responsables de construir estructuras y encabezar la disputa territorial en los estados donde buscarán competir por el poder.

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