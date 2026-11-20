En esta edición de “Viernes Garnachero” nos lanzamos a “El Itakate”, un restaurante ubicado en la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que combina un ambiente colorido y acogedor con una variedad de desayunos y comidas para disfrutar.

Desde que entras, el lugar llama la atención por su decoración, entre sus paredes encontrarás figuras de animales como jaguares, iguanas, flamingos y mariposas, que le dan una personalidad muy particular al restaurante.

¿Qué desayunar en El Itakate?

Foto: Uno TV

El menú cuenta con paquetes de desayuno desde los 120 pesos, que incluyen jugo y pan, los huevos son una de sus especialidades, aunque también hay otras opciones para comenzar el día.

Entre los platillos que probamos están los omelettes, uno de ellos fue el Serrano, preparado con queso de cabra y láminas de jamón serrano. Se acompaña con verduras a la mantequilla y jitomates cherry salteados.

Si lo tuyo es el pan dulce, también puedes pedir el famoso pan francés, que tiene un precio de 135 pesos e incluye jugo o fruta.

Chilaquiles y enchiladas al horno

Para quienes buscan algo más sustancioso, “El Itakate” también tiene chilaquiles y enchiladas al horno.

Estos últimos platillos fueron parte de nuestra visita y tienen un precio de 160 pesos, son alternativas para quienes prefieren una comida más completa y quieren probar algo distinto del menú de desayunos.

La variedad permite encontrar opciones para diferentes gustos, ya sea que visites el restaurante por la mañana o que busques un lugar para comer.

¿Dónde está “El Itakate”?

El restaurante se encuentra en Constancia número 124, colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Durante nuestra visita nos atendió Rubí Astorga, mientras que Britney también forma parte del equipo de servicio. El trabajo de cocina completa la experiencia de este lugar que apuesta por un menú variado y un ambiente muy particular.

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