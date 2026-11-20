INAPAM facilita obtener trabajo con aguinaldo. Foto: Cuartoscuro

Tener la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no garantiza recibir aguinaldo en 2026. Sin embargo, las personas de 60 años o más pueden acceder a un servicio gratuito que facilita su incorporación a empleos con prestaciones de ley.

Se trata del Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM, mediante el cual los adultos mayores pueden entrar en contacto con empresas interesadas en contratarlos.

El instituto no entrega directamente el aguinaldo ni realiza las contrataciones. Su función consiste en facilitar oportunidades laborales, mientras que las empresas son responsables de establecer las condiciones de trabajo y cubrir las prestaciones correspondientes.

¿Cómo recibir aguinaldo mediante el INAPAM en 2026?

Para acceder a esta prestación, los adultos mayores pueden solicitar su incorporación a la modalidad de empleo formal del Servicio de Vinculación Productiva.

Este mecanismo permite a las personas mayores continuar trabajando o reincorporarse al mercado laboral mediante oportunidades ofrecidas por empresas participantes.

De acuerdo con el INAPAM, el servicio contempla dos modalidades:

Empleo formal: facilita el acceso a trabajos remunerados con prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo

facilita el acceso a trabajos remunerados con prestaciones de ley, entre ellas el aguinaldo Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: permite realizar actividades voluntarias de empacado en tiendas de autoservicio y recibir aportaciones económicas de los clientes

La diferencia es que el aguinaldo corresponde a quienes mantienen una relación laboral que genera ese derecho, no a todas las personas inscritas en el servicio.

Requisitos para registrarse en Vinculación Productiva del INAPAM

De acuerdo con los lineamientos oficiales del instituto, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más

Presentar la credencial INAPAM o una identificación oficial con fotografía , como INE, licencia de conducir o pasaporte

, como INE, licencia de conducir o pasaporte Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acudir presencialmente a un módulo de atención del Servicio de Vinculación Productiva

El procedimiento es gratuito y permite recibir orientación sobre las oportunidades disponibles.

La incorporación al servicio no representa una contratación inmediata, debido a que las empresas participantes realizan sus propios procesos de selección.

¿Dónde realizar el registro para conseguir empleo con INAPAM?

Los interesados deben acudir a los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM, donde reciben información sobre el procedimiento y las opciones de incorporación laboral.

El instituto cuenta con un apartado oficial para consultar el servicio y localizar los puntos de atención:

Consulta aquí el Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM.

Es recomendable verificar previamente los horarios y la ubicación del módulo correspondiente, debido a que la atención puede variar según la sede.

¿Cuánto aguinaldo pueden recibir los adultos mayores en 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, como mínimo.

El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de 2026.

Quienes no hayan trabajado durante todo el año también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

Por ejemplo, una persona adulta mayor con un salario mensual de 9 mil pesos tendría derecho a un aguinaldo mínimo de 4 mil 500 pesos si trabajó el año completo, considerando un salario diario de 300 pesos.

Si únicamente trabajó seis meses, recibiría aproximadamente 2 mil 250 pesos, según los días efectivamente laborados.

Estas cantidades son ejemplos de cálculo y pueden aumentar cuando el contrato establece prestaciones superiores a las mínimas legales.

¿Los empacadores voluntarios del INAPAM reciben aguinaldo?

El Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía funciona bajo condiciones distintas a las del empleo formal.

Según el INAPAM, las personas incorporadas a esta modalidad realizan actividades voluntarias en tiendas de autoservicio y reciben aportaciones económicas de los clientes.

El instituto señala que este esquema no establece una relación laboral entre la tienda y la persona adulta mayor, por lo que no genera automáticamente el derecho al aguinaldo.

Sin embargo, si en la práctica existen condiciones de subordinación laboral, la situación debe analizarse conforme a la legislación aplicable.

Por ello, es importante distinguir entre la participación voluntaria en este sistema y la contratación laboral con prestaciones.

¿Los pensionados del IMSS o ISSSTE necesitan registrarse en INAPAM para recibir aguinaldo?

Los pensionados que tienen derecho al aguinaldo conforme a su régimen de pensión no necesitan inscribirse en Vinculación Productiva del INAPAM para recibirlo.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el aguinaldo corresponde a determinadas pensiones, como las de cesantía en edad avanzada y vejez otorgadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) contempla el pago de esta prestación para pensionados que cumplen con los requisitos de su régimen.

La credencial INAPAM no modifica las condiciones de estas pensiones ni genera por sí misma el derecho a recibir un pago adicional.

De esta manera, los adultos mayores interesados en obtener aguinaldo mediante una actividad laboral pueden solicitar orientación en Vinculación Productiva, mientras que los pensionados deben consultar las prestaciones correspondientes a su régimen.

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