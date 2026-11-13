Videos: buque cisterna choca y hunde crucero fluvial con 129 personas

Buque cisterna impactó contra barco de pasajeros. Foto: Reuters

Un crucero fluvial con aproximadamente 129 personas a bordo se hundió tras ser impactado por un buque cisterna en el río Misisipi, en Nueva Orleans. Equipos de emergencia realizan las labores de rescate, mientras las personas que requieren atención médica son trasladadas a hospitales cercanos.

De acuerdo con los primeros informes, el American Heritage Riverboat Cruise se encontraba junto al puerto de la ciudad cuando un gran buque cisterna lo golpeó y provocó que volcara. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la colisión y las maniobras de rescate.

BREAKING: Video shows the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/F3SQS2DGzO — Breaking911 (@Breaking911) November 13, 2026

Videos muestran choque de buques en el río Misisipi

En las grabaciones se observa cómo el buque cisterna se acerca a considerable velocidad al crucero, que permanece junto al puerto. Tras el impacto, la embarcación de pasajeros comienza a volcar y varias personas intentan ponerse a salvo.

Otros videos muestran la desesperación de quienes se encontraban en tierra y de las embarcaciones cercanas, cuyos tripulantes participan en las labores para sacar a los pasajeros del agua.

BREAKING: Dramatic footage captures the terrifying final moments of the American Heritage riverboat as it capsizes and plunges into the Mississippi River in New Orleans, with passengers and crew still aboard.



A major emergency rescue operation is underway as people are pulled… — The Letter (@TheLetterxen) November 13, 2026

Continúan las labores de rescate de los 129 pasajeros

Varias personas han sido rescatadas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las inmediaciones del puerto de Nueva Orleans. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre el número de heridos o posibles desaparecidos.

Las autoridades también habilitaron un punto de triaje y asistencia para atender a las personas involucradas en el accidente.

Multiple people rescued after tanker collides with cruise ship on the Mississippi River.



Credit: Devon Flanaganhttps://t.co/ZPspGtLt8T pic.twitter.com/O20q9JPuFe — wdsu (@wdsu) November 13, 2026

Sobre las posibles causas del choque, una de las líneas de investigación podría apoyarse en los registros del buque cisterna, que suelen contar con grabadoras de datos o de voz. Estos dispositivos permitirían conocer si ocurrió alguna falla mecánica o qué sucedió en el puente de mando.

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