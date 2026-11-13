EE. UU. descarta ataque tras suspensión de vuelos por fallas de comunicación

Suspenden vuelos en EE. UU. por parte de la FAA

El Gobierno de Estados Unidos descartó que la suspensión de vuelos en todo el país esté relacionada con un ataque malicioso o una amenaza contra su seguridad, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara detener todos los despegues este viernes.

El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, explicó que, hasta el momento, las autoridades no han encontrado indicios de que las fallas en las comunicaciones aéreas sean resultado de una acción intencional contra el país.

EE. UU. descarta ataque tras fallas que paralizaron despegues

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Markwayne Mullin señaló que la información disponible apunta a un problema en las telecomunicaciones y no a una amenaza contra Estados Unidos.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró el funcionario.

Sus declaraciones se producen después de que la FAA ordenara suspender todos los vuelos de salida en Estados Unidos por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad.

La medida se aplicó luego de que se detectaran problemas graves de comunicación con los sistemas de control del tráfico aéreo.

¿Qué pasó con los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión nacional de despegues comenzó después de que las autoridades aeronáuticas reportaran dificultades en las telecomunicaciones.

Previamente, la FAA había detenido las operaciones aéreas en Chicago por problemas similares.

Ante esta situación, la autoridad estableció las siguientes medidas:

Vuelos en tierra: no pueden despegar hasta nuevo aviso.

no pueden despegar hasta nuevo aviso. Aviones en el aire: pueden continuar sus operaciones de aterrizaje.

pueden continuar sus operaciones de aterrizaje. Vuelos internacionales hacia EE. UU.: serán gestionados caso por caso.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que el problema de comunicación afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo y que técnicos de la FAA investigan la falla.

Suspensión de vuelos en EE. UU. también afecta al AICM

Las restricciones aéreas también han provocado afectaciones en vuelos programados entre México y Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los pasajeros con viajes hacia o desde destinos estadounidenses deben mantener comunicación con sus aerolíneas.

La recomendación es verificar el estatus de los vuelos y consultar posibles modificaciones en los itinerarios.

Hasta el momento de los reportes, las autoridades estadounidenses no habían precisado cuánto tiempo duraría la suspensión de despegues.