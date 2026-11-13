AICM reporta afectaciones en vuelos a EE. UU. tras suspensión de vuelos en EE. UU.

Reportan afectación de vuelos. Foto: Cuartoscuro.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos desde y hacia Estados Unidos presentan afectaciones este viernes, luego de que las autoridades estadounidenses ordenaran suspender los despegues en todo su territorio por problemas de comunicación y seguridad aérea.

Ante esta situación, el AICM pidió a los pasajeros con vuelos programados a destinos estadounidenses mantenerse en contacto con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus viajes y conocer posibles cambios en sus itinerarios.

⚠️✈️❗#AICMInforma

Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones.



Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el #AICM y… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 13, 2026

AICM pide revisar vuelos a Estados Unidos por restricciones aéreas

A través de un aviso, la administración del aeropuerto capitalino señaló que las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos están teniendo repercusiones en los vuelos programados entre ambos países.

Por ello, recomendó a los viajeros consultar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto, con el objetivo de conocer cualquier modificación en sus vuelos.

Las principales recomendaciones del AICM son:

Verificar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea.

directamente con la aerolínea. Mantener comunicación con la compañía aérea.

con la compañía aérea. Consultar posibles modificaciones en los itinerarios de viaje.

La administración aeroportuaria indicó que permanece atenta a la evolución de la situación y a las posibles repercusiones en sus operaciones.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los despegues?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión nacional de todos los vuelos de salida debido a problemas graves de comunicación con los sistemas de control del tráfico aéreo.

La medida se produjo después de que las autoridades reportaran dificultades en las telecomunicaciones, situación que inicialmente provocó la suspensión de operaciones en Chicago.

De acuerdo con la FAA, los aviones que ya se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero las aeronaves que permanecen en tierra no pueden despegar hasta nuevo aviso.

En cuanto a los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, la autoridad informó que serán gestionados caso por caso.

FAA investiga fallas de comunicación en el control aéreo

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que la suspensión de operaciones en tierra se aplicó a nivel nacional debido a un problema de comunicación que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo.

También informó que técnicos de la FAA investigan la falla y que las autoridades emitirán actualizaciones conforme tengan más información.

Hasta el momento del reporte, las autoridades estadounidenses no habían precisado cuánto tiempo permanecerían vigentes las restricciones.

Por su parte, el AICM mantiene el seguimiento de las afectaciones y recomienda a los pasajeros consultar con sus aerolíneas cualquier cambio relacionado con sus vuelos hacia o desde Estados Unidos.