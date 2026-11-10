Ucrania y Rusia concluyen primera ronda de diálogo; Zelenski destaca resultados

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de “constructiva y bastante sustancial” la primera ronda de conversaciones bajo mediación estadounidense entre Kiev y Moscú, celebrada el martes en Abu Dabi.

“El formato trilateral ha sido constructivo y bastante sustancial”, declaró en X tras recibir el informe de la delegación de Kiev.

Añadió que había dado “instrucciones claras para continuar el diálogo, en formato trilateral mañana y también, de forma más amplia, en los próximos días, con los emisarios del presidente estadounidense y los representantes de Europa”.

“Este es un momento muy especial”, dijo Zelenski respecto a la trilateral en Abu Dabi, durante una conversación con la primera ministra danesa Mette Frederiksen en la Universidad de Copenhague.

El regreso de civiles y prisioneros de guerra figura entre las prioridades de Kiev

Zelenski dijo que había sido informado por su equipo y que las partes habían abordado cuestiones humanitarias y garantías de seguridad durante el primer día de negociaciones directas con Rusia, mediadas por Estados Unidos.

“Una prioridad es la humanitaria, cómo traer de regreso a nuestra gente”, dijo el presidente ucraniano tras explicar que esto se refiere tanto a civiles, incluidos niños, llevados a Rusia, como a prisioneros de guerra.

Zelenski se reunió con el gobierno danés, que ha anunciado una donación de 4,8 mil millones de coronas (720 millones de dólares) en ayuda militar para Ucrania.

Otros 150 millones de coronas se donarían al sector energético de Ucrania.

Received a report from our negotiating team. Today was the first day of meetings in Abu Dhabi. First came a meeting with our European and American partners, followed by a trilateral format between our delegation and the American and Russian delegations. I am grateful to all of… pic.twitter.com/mesjgP1U8S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026

Así concluyó la primera jornada de negociaciones entre Ucrania y Rusia, celebrada en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos. De acuerdo con la delegación ucraniana, las conversaciones se reanudarán el próximo miércoles.

Por su parte, representantes estadounidenses señalaron que el objetivo es avanzar hacia una solución diplomática del conflicto y trabajar en un “nuevo marco” de seguridad para Europa.

Durante las conversaciones, negociadores de Estados Unidos y Europa reiteraron que cualquier acuerdo con Rusia deberá respetar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.