Habitantes de Riad recibieron alertas en sus teléfonos. Foto: Reuters

Un ataque de los hutíes de Yemen contra Riad, Arabia Saudita, dañó varios pisos de un rascacielos del distrito financiero Rey Abdullah este jueves. Las autoridades saudíes confirmaron daños en la torre y dos edificios cercanos, pero descartaron víctimas.

La ofensiva ocurrió en medio de una escalada del conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes, respaldados por Irán. El grupo reivindicó dos ataques contra el distrito financiero durante el mismo día, además de operaciones contra instalaciones aeroportuarias, energéticas y militares.

Ataque hutí en Riad: daños en una torre de 385 metros

Una potente explosión sacudió la capital saudí antes del amanecer. La coalición liderada por Arabia Saudita informó que había neutralizado una amenaza de misiles hutíes.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente el inmueble afectado, las imágenes difundidas por defensa civil parecían mostrar daños en la torre del Fondo de Inversión Pública (PIF), uno de los edificios más altos de Riad.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, aseguró en X que el grupo atacó dos veces el distrito financiero. También reivindicó operaciones contra:

Aeropuerto Internacional Rey Khalid , en Riad.

, en Riad. Una planta petroquímica en Jubail.

Una base aérea en Khamis Mushait.

Durante la jornada, habitantes de Riad recibieron alertas en sus teléfonos por una amenaza aérea hostil.

Hutíes de Yemen reivindican ataques

Las Fuerzas Armadas Yemeníes anunciaron que realizaron cuatro operaciones militares contra instalaciones financieras, industriales y militares de Arabia Saudita, en respuesta a los ataques que atribuyen a las fuerzas saudíes contra la población civil de Yemen.

En un comunicado emitido desde Saná, las fuerzas yemeníes aseguraron que sus operaciones alcanzaron un centro financiero en Riad, la planta petroquímica Sadara, ubicada en Jubail, la base aérea de Khamis Mushait y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital saudí. Según su versión, los ataques fueron directos y provocaron daños en las instalaciones señaladas.

El grupo justificó las operaciones como represalia por lo que describió como una ofensiva saudí contra civiles yemeníes, incluido un reciente ataque contra una embarcación frente a la costa de Ras al-Ara, que, de acuerdo con el comunicado, dejó decenas de víctimas, principalmente mujeres y niños.

Además, advirtió que continuará atacando objetivos dentro de Arabia Saudita mientras persistan las operaciones militares y el bloqueo contra Yemen. También pidió a empresas e inversionistas abandonar territorio saudí, al considerar que sus instalaciones podrían estar expuestas a nuevos ataques.

Es importante precisar que los ataques, los daños materiales y las víctimas mencionadas corresponden exclusivamente a afirmaciones del comunicado yemení. La información proporcionada no incluye confirmación independiente ni una respuesta oficial de las autoridades saudíes.

¿Por qué es importante la torre atacada en Arabia Saudita?

Con 385 metros de altura, la torre PIF forma parte del distrito financiero Rey Abdullah, donde también se encuentran la bolsa saudí y oficinas de empresas internacionales.

El PIF administra más de 900 mil millones de dólares en activos y es una pieza central de Visión 2030, el programa impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman para reducir la dependencia del petróleo.

Este es el segundo ataque del mes contra un rascacielos del distrito. A principios de noviembre, una torre de Aramco también sufrió daños.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes, también conocidos como Ansar Allah (Partidarios de Dios), son un movimiento político y armado de Yemen, surgido en el norte del país y vinculado con el islam chiita zaidí. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sus orígenes se remontan a un movimiento de reivindicación religiosa y política que posteriormente se enfrentó al Gobierno yemení. Desde 2004, su principal dirigente es Abdulmalik al-Houthi.

En septiembre de 2014, los hutíes tomaron el control de Saná, capital de Yemen, y se convirtieron en uno de los principales actores de la guerra civil. En marzo de 2015, una coalición encabezada por Arabia Saudita intervino militarmente para apoyar al Gobierno yemení.

Guerra en Yemen deja muertos y miles de desplazados

Los enfrentamientos se intensificaron desde julio, después de años de relativa calma.

Según Naciones Unidas, la nueva etapa del conflicto ha dejado más de mil 600 muertos y 300 mil desplazados.

El Ministerio de Salud controlado por los hutíes reportó 11 civiles muertos y 36 heridos en ataques saudíes e incidentes con minas terrestres durante las últimas 24 horas.

La analista Anna Jacobs advirtió a AFP que Riad atraviesa una nueva fase de escalada, aunque consideró que las negociaciones serán necesarias para terminar los enfrentamientos.

Mientras tanto, el príncipe heredero saudí se reunió en Riad con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, para abordar asuntos militares y la situación regional.

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