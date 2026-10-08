VIDEO: avioneta se sale de la pista y cae sobre una avenida en Ecuador

Avioneta sale de la pista y cae en avenida en Ecuador. Foto: Getty

Una avioneta procedente de Guayaquil se salió de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar y terminó sobre una avenida de Cuenca; los dos tripulantes están estables. El incidente quedó registrado por cámaras del Servicio Integrado de Seguridad, donde se observa cómo la aeronave rebasa los límites de la pista y posteriormente cae sobre el asfalto, apenas segundos después de que varios automóviles atravesaran por el lugar.

De acuerdo con información de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la aeronave procedía de Guayaquil y, tras el incidente, personal aeroportuario, equipos de emergencia y organismos de seguridad acudieron para activar los protocolos correspondientes.

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Dos personas abordaban la aeronave y se encuentran estables

La DGAC informó que dos personas se encontraban a bordo de la aeronave al momento del incidente y que ambas se encuentran estables.

“La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informa que hoy, 8 de octubre de 2026, una aeronave procedente de Guayaquil se salió de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, de Cuenca.”

Tras el percance, personal aeroportuario, equipos de emergencia y organismos de seguridad se trasladaron al sitio para atender la emergencia. La autoridad aeronáutica señaló que la situación se encuentra controlada y que continuará proporcionando información conforme se disponga de datos confirmados.

De acuerdo con información difundida posteriormente, los dos tripulantes resultaron heridos, aunque su estado fue reportado como estable.

📍 #Cuenca |🚨 12:13 | Desde el #ECU911, coordinamos con @Salud_Ec, @Bomberos_Cuenca, @emov_ep, @PoliciaEcuador la atención urgente de una emergencia por pérdida de pista de una avioneta ligera en el Aeropuerto Mariscal La Mar.



🎥 Monitoreamos la zona en tiempo real mediante… pic.twitter.com/iTusMOawUx — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) October 8, 2026

El percance ocurrió cuando la aeronave cubría la ruta Guayaquil-Cuenca. Según declaró a medios el agente de Policía Pablo Inga, la avioneta transportaba valores y pertenecía a Cuencana Airlines, empresa que presta servicio de taxi aéreo.

⚠️ #ATENCIÓN



Se reporta la pérdida de pista de una avioneta. Organismos de socorro atienden la emergencia.



📍La Av. Hurtado de Mendoza y Av. España se encuentran cerradas. Tomar vías alternas. pic.twitter.com/damRp4jHX4 — Bomberos Cuenca (@Bomberos_Cuenca) October 8, 2026

Avioneta cae sobre avenida y autoridades cierran varias vías

Luego de que la aeronave terminara fuera de las instalaciones aeroportuarias, las autoridades determinaron el cierre de varios puntos para garantizar la seguridad de conductores y peatones. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Paseo Milchichig

Bajada Milchichig y España

Hurtado de Mendoza

Organismos de socorro y elementos de la Policía acudieron al sector para atender el incidente, mientras el tránsito vehicular permaneció suspendido. El accidente ocurrió en la ciudad de Cuenca, ubicada en la zona andina del sur de Ecuador.

Si conduce por esta zona tome precaución, la circulación vehicular está interrumpida. pic.twitter.com/5zHCWQrYqe — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) October 8, 2026

VIDEO muestra cómo la avioneta sale de la pista

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento en que la aeronave rebasa los límites de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar. Posteriormente, la avioneta se precipita hacia la avenida ubicada en las inmediaciones del aeropuerto.

🚨 ATENCIÓN | CIERRE VIAL 🚨



📍 Bajada de Milchichig y Hurtado de Mendoza 📍 Avenida España y bajada de Milchichig



Informamos a la ciudadanía que estos sectores se encuentran cerrados al tránsito vehicular debido a la caída de una avioneta.



👮‍♂️ Nuestros agentes de tránsito se… pic.twitter.com/OnzV43xL1w — EMOV EP Cuenca (@emov_ep) October 8, 2026

El impacto ocurrió cuando varios vehículos habían pasado por el punto apenas unos segundos antes, de acuerdo con las imágenes difundidas. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente las causas que provocaron que la aeronave se saliera de la pista. La DGAC indicó que continuará informando sobre el incidente a través de sus canales oficiales conforme se cuente con información confirmada.

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