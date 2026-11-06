“Elecciones no cambian leyes migratorias”: EE. UU. advierte sobre cruces irregulares

La Embajada de EE.UU. dijo que habrían consecuencias legales. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en México reiteró su llamado a no cruzar de manera ilegal la frontera y enfatizó que la política migratoria no ha cambiado pese a los resultados de las elecciones intermedias en la nación americana, donde los demócratas ganaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

“Si cruzas ilegalmente a EE.UU. solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales. Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre”, indicó a través de su cuenta de X.

En el breve comunicado, publicó una imagen del presidente de EE.UU., Donald Trump, bajo el título: “¡Las elecciones no cambian las leyes migratorias!”.

Si cruzas ilegalmente a EE.UU. solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales. Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre. #NiLoIntentes pic.twitter.com/EesSZOfby2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 5, 2026

Donald Trump amenaza con continuar con su política migratoria en Texas

Uno de los estados de EE.UU. que se encuentra en la frontera con México es Texas, donde la demócrata Gina Hinojosa ganó la gubernatura tras derrotar al gobernador Greg Abbott.

La prensa estadounidense no dudó en cuestionar a Donald Trump sobre las futuras acciones de seguridad en la línea divisoria; él respondió que en caso de que no se le dé continuidad a su política, prácticamente la impondrá.

“Estoy seguro de que el nuevo gobernador va a querer tener seguridad en la frontera texana. Hubo gente diciendo es como vivir en el cielo comparado a vivir en el infierno cuando Biden estaba allí. Y estoy seguro de que continuarán mi política. Y si no continúan mi política, lo haré”, declaró el mandatario.

President Trump on Democrats in Texas potentially removing manpower from the border:



"If they don't continue my policy, I will." 🇺🇸 pic.twitter.com/YEeQEkRCsR — The White House (@WhiteHouse) November 5, 2026

¿En qué consiste la política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos?

La política migratoria del presidente Donald Trump, impulsada desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, se centra en reforzar la seguridad fronteriza, restringir la inmigración irregular y acelerar las deportaciones. Para ello, su administración declaró una emergencia nacional en la frontera con México, ordenó ampliar la presencia de personal militar y de seguridad, y promovió nuevas medidas para impedir los cruces no autorizados. El Gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan proteger la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Entre las principales medidas se encuentran:

Deportaciones: ampliación de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y procedimientos de expulsión acelerada.

Seguridad fronteriza: mayor vigilancia, despliegue de personal militar y continuación de la construcción del muro fronterizo.

Solicitudes de asilo: restricciones al acceso al asilo para quienes ingresan irregularmente y endurecimiento de los procedimientos migratorios.

Detención de migrantes: ampliación de instalaciones y capacidad de detención mientras se resuelven procedimientos de expulsión.

Restricciones de ingreso: prohibiciones totales o parciales para determinadas categorías de ciudadanos de varios países, con excepciones establecidas.

Cooperación policial: mayor participación de autoridades estatales y locales en la aplicación de las leyes migratorias.

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