Imágenes fuertes: Difunden video del ataque al aeropuerto de Riad que dejó 13 muertos y más de 300 heridos

El misil impactó cuando los pasajeros estaban formados para abordar. Foto; AFP

Este lunes se difundió un video que muestra el momento exacto en que un misil impactó en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, capital de Arabia Saudita, dejando 13 muertos y más de 300 heridos. Los hechos se registraron el sábado 10 de octubre.

El ataque no fue el único, pues un día después, el domingo 11 de octubre, otro proyectil impactó la terminal aérea dejando una víctima mortal más. Hasta el momento el número de muertos por los ataques se ha elevado a 14.

El Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita difundió un corto video, donde se aprecia el impacto del misil dentro del aeropuerto el sábado.

Footage released on Monday by the Saudi Media Ministry shows the moment of the strike at Riyadh’s airport on Saturday, where at least 13 people were killed and over 300 were injured. pic.twitter.com/aTW7WHvi0d — The Associated Press (@AP) October 12, 2026

En el clip, se observa a decenas de pasajeros avanzar sobre una fila cuando se produjo un fuerte estallido que inmediatamente provocó un incendio. Entre el humo, los usuarios comenzaron a evacuar las instalaciones.

¿Cómo fue el ataque al aeropuerto de Arabia Saudita?

El pasado 10 de octubre, los hutíes perpetraron el primer ataque contra el aeropuerto Rey Jalib de Arabia Saudita, dejando al menos 13 muertos y 309 heridos en una sola agresión. Entre los fallecidos, había cuatro habitantes saudíes y ocho extranjeros, incluido un estadounidense. Los heridos tuvieron lesiones graves, según la autoridad de aviación civil.

#Tendencia ¡Mis1l impacta el aeropuerto de Raid, Arabia Saudita! Ataque atribuido a Los Hutíes deja 13 muertos y más de 300 heridos



Videos difundidos en medios internacionales muestran el momento en que un proyect1l impactó la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Rey Jalid,… pic.twitter.com/aewHN3gXty — La Data (@ladataec) October 12, 2026

Al día siguiente, otro proyectil impactó en la terminal para vuelos nacionales, provocando un incendio. Dicho incidente dejó a una persona muerta y 11 heridas, por lo que suman 14 fallecidos por ambos ataques contra el aeropuerto de Arabia Saudita.

De igual forma, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron un misil de crucero en los alrededores, informó el portavoz de la coalición militar, el general de división Turki al-Malki.

La Autoridad General de Aviación Civil suspendió las operaciones en el aeropuerto. En cambio, la coalición militar saudí acusó a los hutíes de perpetrar la agresión.

Humo negro se eleva del aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, después de un ataque con drones, aparentemente lanzados por los hutíes de Yemen.#huties #Raid Agencia AJN pic.twitter.com/ck6JbATvrh — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 19, 2026

Prometen respuesta firme

La coalición militar de Arabia Saudita anunció que responderá con firmeza a esta agresión de los rebeldes hutíes. Su portavoz, Turki al Malki, calificó el ataque como un “crimen de guerra”.

Por su parte, el ministro saudita de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salmán, abogó por una respuesta firme contra los responsables.

“Los acontecimientos de las últimas semanas son serios. Nuestra respuesta debe ser igualmente seria”, dijo el ministro en una conferencia este 12 de octubre.

#Atención Al menos 14 personas murieron y más de 300 resultaron heridas tras dos ataques consecutivos registrados entre este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudita. pic.twitter.com/4kuVaXTMXK — Zaracay Televisión (@zaracaytv) October 12, 2026

¿Por qué ocurrió el ataque al aeropuerto de Arabia Saudita?

Los hutíes mantienen una rivalidad contra Arabia Saudita por apoyar al gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente.

En julio, colapsó la tregua de cuatro años entre el gobierno yemení y los rebeldes hutíes, por lo que continuó la guerra civil por el poder. Desde entonces, han perpetrado ataques simultáneos contra Arabia Saudita.

Además, este conflicto se intensificó en un escenario donde los rebeldes son aliados estratégicos de Irán, toda vez que Arabia Saudita apoya a Estados Unidos en Medio Oriente.

A inicios de octubre, las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita avanzaron contra los hutíes en zonas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb, después de anunciar un plan para recuperar territorios controlados.

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