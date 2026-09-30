Fuego, bloqueos y choques: escalan las protestas en Francia por crisis económica

Funcionarios enfrentan un debilitamiento del poder adquisitivo. Foto: AFP.

En Francia han aumentado las protestas de estudiantes y funcionarios, entre ellos bomberos y maestros, quienes exigen un aumento de salario y mejores condiciones en las escuelas.

Este miércoles, alumnos del Instituto Paul-Éluard, en la periferia de París, provocaron un incendio en la entrada de dicho plantel durante una manifestación para exigir mejores condiciones.

🔥 Incendian la entrada de un instituto durante una protesta estudiantil en Saint-Denis



Estudiantes del Instituto Paul-Éluard, en la periferia de París, habrían provocado el incendio durante una protesta.#Francia #SaintDenis #Disturbios #Protestas #Actualidad #ElToroTV pic.twitter.com/JqTmK20p4v — El Toro TV (@eltorotv) September 30, 2026

Además, Reporteros Sin Fronteras (RSF) realizaron una protesta en París contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por sus posicionamientos respectivos contra los medios de comunicación.

Dicha organización se manifestó en el inicio de la visita del presidente derechista a la Argentina Week, donde pretende atraer inversiones y reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

ARGENTINOS EN FRANCIA PROTESTARÁN CONTRA MILEI EN PARÍS



Un grupo de residentes argentinos realizará una manifestación en Trocadero, a unos 200 metros de la embajada argentina, donde Javier Milei participará de un cóctel por la Semana Argentina en París. Los organizadores… pic.twitter.com/RibJ9oAEqc — Clarín (@clarincom) September 30, 2026

Un día antes, Francia tuvo una intensa jornada de protestas, con huelgas de funcionarios y choques entre estudiantes y policías, a meses de las elecciones presidenciales.

Cerca de 200 mil manifestantes salieron a las calles de todo el país, de los cuales, al menos 30 mil protestaron en París y participaron en más de 170 marchas, según el Ministerio del Interior. La Confederación General del Trabajo (CGT) detalló que más de 300.000 personas se manifestaron, entre ellas 70.000 en la capital.

Une Marseillaise est entonnée par les pompiers sur la place de la Bastille à Paris.#greve29septembre #29septembre #pompiers pic.twitter.com/fbvrjx9RrO — Luc Auffret (@LucAuffret) September 29, 2026

¿Qué exigen los funcionarios en las protestas de Francia?

Distintos sectores de la sociedad se manifiestan por carencias relacionadas con la economía y el presupuesto gubernamental. Los funcionarios exigen una revalorización de los salarios, afectados por la inflación, así como “medios presupuestarios a la altura” de la administración pública.

En su pliego, expusieron la pérdida del poder adquisitivo, plantilla laboral insuficiente, condiciones de trabajo deterioradas y hasta precariedad ante reportes presupuestarios.

“Incluso con 40 °C, nuestros salarios siguen congelados”, se leía en una pancarta en la marcha de Lyon, en alusión a las históricas oleadas de calor que pusieron a prueba a bomberos y al sistema de salud.

📌 Miles de bomberos se manifestaron en París, uniéndose a una huelga del sector público en protesta por los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno francés. Las manifestaciones cobraron fuerza tras la publicación del borrador de presupuesto estatal, el cual contempla… pic.twitter.com/tsMQ3N4ISg — teleSUR TV (@teleSURtv) September 29, 2026

La situación de los maestros

Cerca del 10% de los empleados del sector público estatal estaban en huelga al mediodía del 29 de septiembre, según datos del gobierno. Entre dichos funcionarios destacan los docentes, de los cuales un 13.71% se sumaron al paro.

Mathilde Bourgain, una profesora de física, explicó que en su colegio quitaron secciones del primer año de secundaria y hay docentes que trabajan en varios centros educativos.

“No estamos formados y nos piden que seamos a veces psicólogos, a veces asistentes sociales, a veces madres”, denunció Nadia M’Dahoma, de 45 años, quien cobra mil euros al mes por 24 horas semanales.

Aunque no lo crean se trata de una protesta estudiantil de Francia. #francia #BuenosDías pic.twitter.com/weXfHuAxvz — Dravidia (@Dravidica) September 26, 2026

Disturbios por las protestas en Francia

De igual forma, existen movimientos estudiantiles de secundaria que mantienen protestas para exigir mejores condiciones en el sector. Un grupo incluso prendió fuego a contenedores de basura y lanzó objetos contra la policía, que respondió con porrazos y gases lacrimógenos.

Francia: la policía reprime a las y los estudiantes movilizados en Saint-Denis



La policía reprimió a un grupo de estudiantes del colegio Suger en Saint-Denis, movilizados para exigir mejores condiciones de estudio, más recursos para la educación y contra la selectividad… pic.twitter.com/0j1av8Ssen — Izquierda Web Noticias (@IzquierdaWeb) September 28, 2026

Dichos disturbios dejaron 440 detenidos el 29 de septiembre, indicó el Ministerio del Interior. El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció que se iniciaron acciones legales contra los alumnos.

“Esta violencia es indescriptible (…) Legitimarla o pedir, en este contexto, que se amplíen los bloqueos, es poner en peligro tanto a nuestros alumnos como a los funcionarios públicos”, escribió en X.

Los estudiantes mantienen bloqueos y protestas en cientos de liceos de Francia. Se oponen a la organización de horarios, el tamaño de las clases, la falta de docentes y las aulas sobrecalentadas por las olas de calor.

Mientras tanto en Francia



Tras las manifestaciones de protesta



Un estudiante de secundaria habría sido IMPACTADO EN EL OJO por un disparo de FLASH-BALL en Tours. (testigos) pic.twitter.com/C4UMnW3jMS — aapayés (@aapayes) September 30, 2026

La situación económica en Francia

Desde 2017, el índice salarial de los funcionarios solo ha subido en dos ocasiones: en 2022 (3,5%) y 2023 (1,5%). En cambio, la inflación acumulada desde 2017 ha alcanzado el 24.17% a finales de 2026.

El congelamiento del índice supone “una reducción salarial para millones de funcionarios”, de acuerdo con la líder del CGT, Sophie Binet.

La inestabilidad social en Francia ocurre a meses de las elecciones de abril y mayo del 2027, lo que supone la salida del centroderechista Emmanuel Macron tras casi diez años en el poder.

La ultraderechista Marine Le Pen encabeza los últimos sondeos de intención de voto.

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