EE.UU. advierte que Irán prepara posibles ataques contra estadounidenses en Oriente Medio

Jay Clayton, jefe de inteligencia nacional de EE.UU. Foto: AFP

Jay Clayton, jefe de inteligencia nacional de Estados Unidos, advirtió que Irán ha aumentado sus esfuerzos para atacar a ciudadanos y personal de estadounidense en Oriente Medio y otros países.

La advertencia fue enviada mediante un memorando al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se señala que los presuntos planes iraníes para realizar ataques contra estadounidenses habrían alcanzado etapas avanzadas, según información publicada por Axios.

Estados Unidos alerta sobre posibles ataques de Irán

De acuerdo con el memorando, las agencias estadounidenses recibieron información de inteligencia que apunta a un incremento importante en los esfuerzos de Irán para atacar a personal estadounidense.

“Recibimos información de inteligencia de que Irán ha aumentado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal estadounidense”, señala el documento, según un funcionario citado en el reporte.

La advertencia no se limita a Oriente Medio, pues también menciona posibles operaciones contra ciudadanos estadounidenses en otros países.

Planes de Irán habrían alcanzado etapas avanzadas

El memorando señala que los presuntos planes para realizar ataques mortales contra estadounidenses ya se encontrarían en fases avanzadas.

“Los esfuerzos letales de planificación por parte de los iraníes contra ciudadanos estadounidenses han alcanzado etapas avanzadas tanto en Oriente Medio como en otros países”, indica el texto difundido por Axios.

EE.UU. actualiza alertas de viaje en Oriente Medio ante amenaza de ataques hutíes

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus avisos de viaje para países de Oriente Medio ante el riesgo de una escalada de ataques de los hutíes, grupo respaldado por Irán. La dependencia advirtió sobre posibles agresiones contra instalaciones civiles e infraestructura estratégica en la región, incluidos aeropuertos, así como amenazas contra intereses estadounidenses.

Entre los países con avisos actualizados se encuentran Irán, Líbano, en nivel 4, y Emiratos Árabes Unidos y Qatar, en nivel 3. Washington mantiene la recomendación de no viajar y reconsiderar los desplazamientos. Precisó que las actualizaciones incorporan información sobre los riesgos regionales, sin modificar los niveles de alerta.

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