Huracán Vance avanza frente a las costas de México; pronostican lluvias para estos estados

Huracán Vance avanza frente a costas del Pacífico mexicano. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Vance continúa como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras su circulación refuerza la probabilidad de lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en varias entidades, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Huracán Vance avanza frente a las costas de Guerrero y Michoacán

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN, el centro del huracán Vance se localiza a 550 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 690 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 205 km/h. Su desplazamiento es hacia el nor-noroeste a una velocidad de 9 km/h.

La circulación del sistema mantiene condiciones para la presencia de lluvias en regiones del occidente y sur del país.

Huracán Vance provocará lluvias en cinco entidades

La circulación del huracán Vance refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados del occidente y sur de México, según el pronóstico del SMN.

Las precipitaciones previstas son las siguientes:

Lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros: Guerrero, en el suroeste; Michoacán, en el centro y la costa; Colima, y Jalisco, en el oeste y suroeste.

Guerrero, en el suroeste; Michoacán, en el centro y la costa; Colima, y Jalisco, en el oeste y suroeste. Intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros: Oaxaca.

Las lluvias pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones de cada localidad y evitar zonas susceptibles a inundaciones.

También se prevén rachas de viento y oleaje elevado

Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje elevado en las costas del Pacífico.

Para las zonas costeras se esperan las siguientes condiciones:

Michoacán y Guerrero: oleaje de 3 a 4 metros de altura.

oleaje de 3 a 4 metros de altura. Jalisco y Colima: oleaje de 2 a 3 metros de altura.

Las condiciones marítimas requieren precaución para quienes realizan actividades en playas y para las embarcaciones. Se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades marítimas, así como evitar acercarse al mar cuando las condiciones representen un riesgo.

Autoridades piden seguir recomendaciones ante las lluvias

Ante los riesgos asociados con las precipitaciones y los vientos fuertes, las autoridades exhortan a la población a tomar medidas preventivas para reducir la posibilidad de encharcamientos, inundaciones y accidentes.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC exhorta a la población a mantenerse informada y atender indicaciones de las autoridades locales para reducir riesgos por lluvias



🔗https://t.co/KPS4qRc4IH pic.twitter.com/oKJZ1FYy5O — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 24, 2026

La acumulación de basura en la vía pública puede obstruir el flujo del agua de lluvia y provocar taponamientos en alcantarillas, canales, ríos y cunetas. Por ello, se recomienda:

No arrojar residuos sólidos en las calles ni en los cauces de agua

Mantener limpios los frentes de las viviendas

Depositar la basura en contenedores o entregarla a los camiones recolectores

Reportar obstrucciones en coladeras y sistemas de drenaje

También se aconseja asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, limpiar las bajantes de agua y preparar una mochila de emergencia. Los documentos importantes deben resguardarse en bolsas de plástico y es necesario identificar rutas de evacuación y lugares seguros.

Durante las lluvias, la población debe evitar cruzar a pie o en vehículo calles inundadas, ríos y arroyos con corriente. Asimismo, se recomienda mantenerse atenta a los cambios en el entorno, especialmente en zonas costeras, áreas susceptibles a inundaciones y laderas donde puedan presentarse deslizamientos.

¿Cuál es el pronóstico del huracán Vance para este sábado y domingo?

El pronóstico del SMN contempla cambios en la intensidad del huracán Vance durante el fin de semana, mientras continúa su desplazamiento sobre el Pacífico mexicano.

Para este sábado 24 de octubre, las proyecciones meteorológicas prevén que el sistema se mantenga como huracán categoría 2.

Para el domingo 25 de octubre, se pronostica que se debilite a huracán categoría 1 mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano. Sin embargo, para el lunes 26 de octubre podría volver a intensificarse y alcanzar la categoría 2.

La evolución del ciclón puede modificarse conforme cambien las condiciones atmosféricas y oceánicas. Por ello, es importante consultar los avisos más recientes del SMN para conocer su ubicación, intensidad y trayectoria previstas.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, particularmente en las zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se pronostican lluvias, viento y oleaje elevado.

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