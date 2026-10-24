Lula y Bolsonaro llevan su batalla a las calles a un día de la elección

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro cierran este sábado 24 de octubre su campaña presidencial en Brasil, a un día del balotaje que definirá al próximo mandatario del país.

Después del último debate, celebrado el viernes, ambos candidatos trasladan su actividad a las calles con marchas y actos públicos en distintas ciudades, en la última jornada antes del inicio de la votación.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta, mientras que Lula alcanzó 45%. El resultado dejó a ambos candidatos en la segunda ronda de la elección presidencial.

El cierre de campaña ocurre mientras las encuestas muestran una competencia cerrada. Una medición del instituto Datafolha publicada el jueves registró un empate, con 50% de intención de voto para cada candidato.

Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, participará en actividades en Río de Janeiro y Sao Paulo. Por primera vez durante la campaña acudirá a la playa de Copacabana y posteriormente encabezará un acto en la Avenida Paulista.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, realizará una marcha en Belo Horizonte y después visitará la casa de Río de Janeiro donde su padre se recuperó tras ser apuñalado durante la campaña presidencial de 2018.

Lula y Flávio Bolsonaro intercambian acusaciones en el último debate

Durante el último debate presidencial, los candidatos mantuvieron un tono más moderado que en su primer encuentro, en el que hubo intercambios de insultos y menos propuestas, de acuerdo con la información proporcionada.

Lula cuestionó la experiencia de su rival y afirmó que no conoce Brasil ni la situación de las personas que enfrentan hambre.

Por su parte, Flávio Bolsonaro acusó al presidente de haber dejado un país quebrado y cuestionó el funcionamiento de sus políticas, además de referirse al aumento del costo de vida.

El senador plantea mantener el rumbo político asociado con su padre, Jair Bolsonaro, con propuestas centradas en una política de mayor dureza contra el crimen, el libre mercado y una relación más cercana con Estados Unidos.

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro también ha recogido entre sus principales temas el incremento del costo de vida y la inseguridad.

La elección se desarrolla en un escenario de confrontación entre la izquierda representada por Lula y el sector político identificado con la familia Bolsonaro.

Brasil llega al balotaje con empate en encuesta

La encuesta de Datafolha publicada el jueves situó a Lula y Flávio Bolsonaro con 50% de intención de voto cada uno.

El resultado se produjo después de varias semanas en las que Flávio Bolsonaro aparecía como favorito en las mediciones, mientras Lula concentró parte de su estrategia de campaña en actividades públicas y redes sociales.

El presidente también incrementó la presencia de mensajes dirigidos a los sectores de menores ingresos y defendió las políticas de apoyo social durante la campaña.

La segunda vuelta definirá entre Lula y Flávio Bolsonaro quién ocupará la Presidencia de Brasil.

Elección en Brasil concentra atención en América Latina

La elección presidencial brasileña es seguida por otros países de América Latina, en un contexto regional marcado por cambios políticos hacia la derecha desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

Lula ha señalado a Estados Unidos y a la empresa Meta por supuestos intentos de interferir en las elecciones, en medio de un proceso judicial relacionado con presuntas acciones ilegales de las campañas en redes sociales.

El mandatario también ha buscado movilizar a sus electores mediante mensajes difundidos desde su teléfono celular, particularmente durante el periodo en que las encuestas le eran desfavorables.

Entre sus argumentos de campaña, Lula ha destacado las políticas dirigidas a la población de menores ingresos.

La jornada electoral se realizará después de un cierre de campaña en el que ambos candidatos buscan movilizar a sus simpatizantes y atraer a los votantes que definirán el resultado del balotaje.

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