El futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) será uno de los asuntos centrales de la discusión política rumbo a las elecciones de 2027. En su columna, Javier Solórzano advierte que las decisiones que se tomen dentro del organismo, particularmente la designación de su próxima presidenta consejera, tendrán consecuencias para la democracia mexicana.

El periodista recuerda que el INE es el árbitro electoral y que el próximo proceso será el más grande en la historia electoral del país. Por ello, considera indispensable preservar la autonomía de la institución y alcanzar acuerdos para elegir a quienes estarán al frente de ella.

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