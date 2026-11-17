Terry Cole, director de la DEA. Foto: AFP

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una nueva advertencia sobre presuntos vínculos entre políticos corruptos y organizaciones del narcotráfico en México. El funcionario aseguró que la agencia estadounidense continuará exponiendo esas conexiones y advirtió que no dará marcha atrás.

A través de una publicación en su cuenta de X, Cole acusó que la corrupción en México contribuye al fortalecimiento de las organizaciones criminales que amenazan a comunidades estadounidenses.

“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió el funcionario.

El director de la DEA sostuvo que la agencia mantiene su compromiso de exhibir las relaciones entre organizaciones consideradas terroristas extranjeras por Estados Unidos y actores políticos involucrados en actos de corrupción.

“@DEAHQ sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses”, afirmó.

Cole cerró su mensaje con una advertencia: “No nos estamos echando para atrás”.

En su publicación, Cole no identificó a funcionarios mexicanos, organizaciones criminales ni investigaciones específicas relacionadas con los señalamientos.

¿Qué ha dicho Terry Cole sobre los presuntos nexos entre políticos mexicanos y el narcotráfico?

La advertencia de Terry Cole se suma a una serie de acusaciones que el funcionario estadounidense ha realizado durante 2026 sobre presuntas relaciones entre integrantes del Gobierno mexicano y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

En mayo, julio y agosto, el director de la DEA hizo señalamientos públicos sobre posibles redes de colaboración entre políticos y grupos criminales, algunos de los cuales provocaron respuestas de las autoridades mexicanas.

Mayo: “Esto es sólo el comienzo de lo que viene en México”

El 12 de mayo de 2026, durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado estadounidense, Cole fue cuestionado por el senador republicano John Kennedy sobre una acusación presentada contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador con licencia de Sinaloa, y otros funcionarios y exfuncionarios.

El director de la DEA sostuvo que narcotraficantes y funcionarios mexicanos de alto rango habían mantenido relaciones durante años.

También señaló que quienes colaboran con organizaciones criminales comparten responsabilidad por los daños y las muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Esto es sólo el comienzo de lo que viene en México”, declaró.

Sus comentarios ocurrieron después de que, el 29 de abril, autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Julio: DEA acusa una “conexión mortal” entre cárteles y Gobierno mexicano

El 14 de julio, durante la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, celebrada en Orlando, Florida, Cole volvió a referirse a presuntas conexiones entre el Gobierno mexicano y los cárteles.

El funcionario explicó que los esfuerzos de la DEA no se concentraban únicamente en las organizaciones criminales, sino también en sus facilitadores, distribuidores, operadores financieros, proveedores de sustancias químicas y beneficiarios del tráfico de drogas.

En ese contexto, habló de una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano.

“Son lo mismo”, afirmó.

El Gobierno de México rechazó esas declaraciones ese mismo día.

A través del Gabinete de Seguridad, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina, junto con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, señalaron que las afirmaciones del funcionario estadounidense “carecen de sustento”.

Las instituciones mexicanas también sostuvieron que los señalamientos no coincidían con los resultados públicos y verificables de la estrategia nacional contra las organizaciones criminales.

Agosto: Cole vuelve a señalar a funcionarios mexicanos

El 23 de agosto, durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa Esta Semana, de N+ y Univision, el director de la DEA volvió a acusar presunta corrupción gubernamental en México.

Cole sostuvo que una acusación presentada en Estados Unidos involucraba, según su interpretación, a funcionarios mexicanos de alto nivel que colaborarían directamente con organizaciones criminales.

¿El gobierno estadounidense está investigando a funcionarios mexicanos? Terry Cole, administrador de la DEA, habla al respecto.



Puedes ver la entrevista completa en ViX y nuestro canal de YouTube. Cada domingo estrenamos episodio de #EstaSemana, el nuevo programa de… pic.twitter.com/BiCRSDQsv6 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 23, 2026

También aseguró que algunos de esos funcionarios habían recibido advertencias de autoridades estadounidenses sobre supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante esa entrevista, el funcionario destacó la comunicación que mantiene con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y abordó las operaciones estadounidenses contra organizaciones criminales mexicanas.

Las acusaciones de Terry Cole comenzaron antes de dirigir la DEA

Los señalamientos sobre presuntas relaciones entre funcionarios mexicanos y narcotraficantes no comenzaron con su llegada a la dirección de la DEA en 2025.

En una entrevista concedida en 2020 al sitio Breitbart, Cole aseguró que los cárteles mexicanos trabajaban “mano a mano” con funcionarios corruptos de alto nivel.

Sus declaraciones estaban relacionadas, dijo, con la experiencia acumulada durante su trayectoria en la agencia antidrogas, incluido su trabajo en México.

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