Elecciones en Brasil: así se mueve el mapa político, más allá de la presidencia

Más de 158 millones de personas podrán votar. Foto: AFP

Este 4 de octubre, en Brasil más de 158 millones de personas decidirán a su nuevo presidente, pero también escogerán otros cargos como diputados, senadores, gobernadores, vicegobernadores.

Si bien los reflectores estarán sobre los candidatos a la presidencia, en las elecciones participarán más de 158 mil electores, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), repartidos en 26 estados y el Distrito Federal.

¿Qué se elige en Brasil en 2026?

El elector brasileño tendrá que hacer seis votaciones en la urna electrónica: diputado federal, diputado estatal o distrital, senador —dos veces, por las dos vacantes en disputa—, gobernador y presidente.

Así lo establece el TSE para las elecciones generales de 2026. Lo que está en disputa:

Presidencia y vicepresidencia

27 gobernaciones

513 diputaciones

54 senadores

Diputados estaduales

Diputados distritales

Brasil tiene 26 estados y un Distrito Federal

Brasil está dividido en 26 estados y el Distrito Federal, que no es un estado, pero participa en la elección nacional y tiene su propia representación legislativa mediante la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

En cada una de esas 27 unidades de la Federación se elegirá gobernador y vicegobernador.

Eso significa que el resultado de octubre no solamente determinará quién encabezará el gobierno federal, sino también quién dirigirá los gobiernos de los estados brasileños y el Distrito Federal.

El TSE contabiliza, por ello, 27 elecciones para gobernador y vicegobernador.

Un electorado de más de 158 millones

La dimensión de la jornada también se entiende por el número de personas llamadas a las urnas.

El TSE reporta 158 millones 765 mil 543 electores habilitados para las elecciones generales de 2026. De ellos, 918 mil 876 están registrados para votar desde el extranjero.

El padrón creció respecto de 2022: el TSE señala que en la elección general anterior había alrededor de 156.4 millones de electores habilitados, por lo que el padrón de 2026 aumentó en unos 2.3 millones de personas.

¿Cuándo se vota y cuándo podría haber segunda vuelta?

El primer turno será el 4 de octubre de 2026, de las 8:00 a las 17:00 horas, horario de Brasilia.

Si ninguna candidatura obtiene la mayoría necesaria en las elecciones para presidente o gobernador, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.

La segunda vuelta solamente contempla esas disputas mayoritarias; las elecciones legislativas quedan definidas en el primer turno.

De acuerdo con AFP, el domingo 4 de octubre se renovarán también íntegramente la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, de mayoría conservadora en los últimos años.

Esto es importante también porque el próximo presidente podrá nombrar hasta cuatro de los 11 jueces de la Corte Suprema, que son ratificados por el Senado.

En abril, la Cámara Alta rechazó al candidato de Lula al máximo tribunal, algo que no ocurría desde hace más de un siglo.

Flávio Bolsonaro ha arremetido contra la Corte y aboga por la destitución del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio que condenó a 27 años de cárcel a su padre por golpismo.

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