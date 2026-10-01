Departamento de Estado de EE. UU. presume revocación de más de 250 mil visas

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de EE. UU. Foto: AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 250 mil visas durante la administración de Donald Trump y advirtió que retirará estos permisos a extranjeros que cometan diferentes delitos.

El anuncio lo dio durante una campaña contra la inmigración ilegal que parece intensificarse cada vez más.

En una entrevista para Fox News, Tommy Pigott, portavoz de la dependencia estadounidense, explicó que las revocaciones se dieron diversas circunstancias:

Cometer delitos (conducir en estado de ebriedad, agredir a personas o robar en comercios)

Incumplir los términos de la visa

Llamar a la violencia contra EE. UU. o sus ciudadanos

Abusar del sistema migratorio

Defraudar a los ciudadanos estadounidenses

The State Department has now revoked more than 250,000 visas — a historic milestone that reflects our unwavering commitment to protecting the American people. pic.twitter.com/vZ69bzieHc — Department of State (@StateDept) September 30, 2026

Pigott explicó que 2 mil 300 casos de los visados revocados están relacionados con el turismo de maternidad; es decir, mujeres extranjeras embarazadas que viajan a Estados Unidos con el fin de que su hijo “obtenga automáticamente la ciudadanía“.

“Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra las redes de turismo de maternidad y los estafadores que instruyen a las personas sobre cómo mentir a las autoridades estadounidenses”, declaró.

El funcionario federal estadounidense mencionó que la cifra es un hito histórico que refleja el compromiso del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, con la protección de la sociedad norteamericana.

“Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional. Mediante una investigación continua a una escala sin precedentes, estamos identificando y expulsando a quienes cometen delitos, apoyan el terrorismo, estafan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración”, destacó.

Asimismo, hizo eco de las declaraciones que Rubio ha hecho en otras ocasiones: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y si se violan los términos de ese privilegio, se perderá”.

We’ve revoked over 250,000 visas under the Trump administration. We are not going to allow foreigners here on visas to drive drunk on our streets, to assault our people, or to steal from our stores. That is grounds for revocation. pic.twitter.com/1KY4YzWAYz — Tommy Pigott (@statedeptspox) September 30, 2026

EE. UU. revoca visas a funcionarios latinoamericanos

El lunes 28 de septiembre el Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de 27 de funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familias por acusaciones de corrupción. Los afectados son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La administración de Trump se preparó para comenzar con la revocación de visas de negocios y turismo “de hasta 200 mil extranjeros que han solicitado asilo” en EE.UU. En esta caso se centraría en las B1 y B2, que fueron emitidas entre 2016 y 2026.

Más de 175 mil revocaciones fueron reportadas por el Departamento en el mes de agosto, la mayoría por agresiones, conducción en estado de ebriedad, delitos por drogas, agresión sexual y robo, como causas principales.

¿A qué políticos y funcionarios mexicanos les han retirado la visa?

La política de revocación de visas también ha alcanzado a varios políticos y funcionarios mexicanos por diversas circunstancias. Algunos de los más sonados fueron Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero

Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales



Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila

Jorge Miguel Barajas Hernández, funcionario de seguridad de Coahuila

César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado



José Luis Dagnino, presidente municipal de San Felipe

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la ANAM

Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua



Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana

Mario Alberto López Hernández, diputado del Partido Verde

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