Mamá de Abelito denuncia a Naim Darrechi por presuntos tocamientos sin consentimiento

Abelito también opinó. Foto: Cuartoscuro

Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, anunció que emprenderá acciobnes legales luego de denunciar que fue víctima de presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento durante el cumpleaños de su hijo.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la también madre del exparticipante de “La Casa de los Famosos México” señaló que los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre y que decidió hacer pública su postura para evitar que situaciones de este tipo permanezcan en silencio.

¿Qué dijo la mamá de Abelito sobre Naim Darrechi?

https://www.instagram.com/p/Dd5RIpiT6eX

En el documento, titulado “Mi voz también cuenta: No más silencio frente a la violencia sexual”, Cristina identificó mediante iniciales a tres jóvenes del medio artístico, entre ellos una persona de nacionalidad española identificada como “N.A.D”; aunque la publicación no menciona de manera directa el nombre de Naim Darrechi, las iniciales corresponden al creador de contenido español.

Los otros dos involucrados presuntamente son A.F.R., Agustin Fernández, de nacionalidad argentina, y L.E.G.G., Luis Eduardo Guillén, influencer mexicano apodado “Suave”.

Cristina indicó que será la instancia correspondiente la que determine las responsabilidades conforme a la ley; asimismo, aprovechó su mensaje para señalar que ninguna circunstancia justifica que una persona toque el cuerpo de otra sin su consentimiento.

“No importa el lugar en el que estemos, la forma en que estemos vestidos, nuestra edad, nuestro género, nuestra condición física o cualquier otra circunstancia: nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”. Cristina Romero Álvarez, madre de Abelito

Cristina también se refirió al contenido que pueda difundirse en redes sociales a partir de la denuncia y pidió evitar publicaciones que puedan ridiculizar o denigrar a quienes atraviesan este tipo de situaciones. “Detrás de cualquier comentario, imagen o publicación existe una persona que está enfrentando una situación que no eligió y que merece respeto”.

De acuerdo con la madre de Abelito, este tipo de expresiones pueden contribuir a la revictimización de quienes deciden hablar sobre violencia sexual y generar temor en otras personas que estén considerando denunciar.

Cabe destacar, que Abelito expresó su apoyo a su madre dentro del post

Finalmente, hizo un llamado a colectivos de mujeres, organizaciones de derechos humanos y grupos de la sociedad civil para acompañar a quienes decidan denunciar casos de violencia sexual, “Mi voz cuenta. Nuestra voz cuenta. Y nadie debe ser víctima de violencia sexual”.

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