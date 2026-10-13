¿Vives en concubinato? SCJN cambia requisito para solicitar pensión por viudez en el IMSS

Corte cambia requisito para pensión por viudez en el IMSS. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el requisito de acreditar cinco años de convivencia en concubinato para acceder a una pensión por viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Pleno determinó que esta condición, establecida en el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, generaba un trato desigual entre las personas que forman una familia mediante el concubinato y quienes contraen matrimonio.

La Corte sostuvo que la Constitución reconoce distintas formas de organización familiar y que ninguna debe recibir un trato desfavorable sin una justificación válida.

¿Qué cambia para solicitar la pensión por viudez del IMSS?

Con esta resolución, las autoridades no podrán exigir el plazo fijo de cinco años de convivencia para reconocer el concubinato en el trámite de una pensión por viudez.

Sin embargo, sí será necesario acreditar la existencia del concubinato. La SCJN precisó que esta relación debe demostrarse mediante elementos que permitan establecer la vida en común, el afecto, el consentimiento, la solidaridad y el apoyo mutuo.

La Corte también señaló que la comprobación no debe sujetarse a formalismos rígidos ni depender de un único medio de prueba, como el tiempo mínimo de convivencia.

¿Por qué intervino la Suprema Corte?

El caso llegó al Máximo Tribunal después de que el IMSS negara una pensión por viudez a una mujer, al considerar que no había acreditado haber vivido en común con la persona asegurada o pensionada durante los cinco años previos a su fallecimiento.

La solicitante promovió un juicio de amparo para cuestionar la constitucionalidad de ese requisito.

La SCJN confirmó la sentencia que le otorgó el amparo y ordenó que su solicitud de pensión se resuelva sin aplicar la exigencia de cinco años de concubinato.

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