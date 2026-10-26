Lula ganó gracias a Bolsonaro: Cecilia Soto, de Somos, explica el papel de los jóvenes en la elección de Brasil

Lula da Silva ganó elecciones en Brasil. Foto: Reuters

La movilización de los jóvenes, la defensa de la educación pública y las preocupaciones por el futuro de la Amazonía fueron factores que contribuyeron a la remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Así lo consideró Cecilia Soto, secretaria general del partido político Somos, al analizar el triunfo del mandatario frente a Flávio Bolsonaro, quien había superado al presidente en la primera vuelta.

Lula consiguió su reelección con el 51.79% de los votos, frente al 48.21% de Bolsonaro. Para Soto, las decisiones y propuestas del candidato opositor terminaron por activar a sectores del electorado que fueron determinantes en la segunda vuelta.

“El tema es que Lula es un presidente demócrata, no es un presidente ideológico, no es un presidente comunista, no es un presidente socialista, es un demócrata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hubo una movilización, es decir, de cierta manera, Lula ganó gracias a Bolsonaro. El choque de realidad que significó haber perdido la primera vuelta hizo que se movilizara especialmente la juventud, porque Bolsonaro cometió la estupidez de traer a Milley a Brasil y exhibirse con él con un par de tijeras gigantescas”. Cecilia Soto

La presencia del presidente argentino Javier Milei durante la campaña de Flávio Bolsonaro, así como las propuestas de recortes y cambios en la política ambiental, provocaron reacciones de distintos sectores sociales.

“La juventud lo interpretó como una posibilidad de ataque a la educación pública, que es muy prestigiosa, especialmente la superior en Brasil, y se movilizaron. Otras cosas muy importantes que movilizaron a la población y a la base del PT fueron las amenazas a la Amazonia. Bolsonaro prometió que iba a debilitar o flexibilizar a la agencia IBAMA, que es la agencia de regulación ambiental, y que iba a aumentar la frontera agrícola para los ganaderos, las agroexportaciones. Aumentar la frontera agrícola significa quitarle terreno a la selva. Esa fue otra cuestión que movilizó”. Cecilia Soto

La secretaria general de Somos también analizó el clima político en el que se desarrollaron las elecciones. Recordó los antecedentes del expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato derrotado, y las tensiones institucionales que marcaron la política brasileña después de los comicios de 2022.

“Bueno, en Brasil también hay una polarización muy grande, en parte gracias a Bolsonaro, es decir, ellos, desde el primer gobierno de su papá, ellos impulsaron una política de polarización política y, sobre todo, un proyecto autoritario. Debes de recordar que el papá de Flavio Bolsonaro montó una intentona de golpe de estado el 8 de enero de 2023 para no reconocer el resultado de las elecciones. Entonces, hay una situación de enorme polarización”. Cecilia Soto

El análisis de Cecilia Soto también tuvo una referencia directa a México. La dirigente explicó que, durante la contienda brasileña, uno de los argumentos utilizados contra la candidatura de Bolsonaro fue el riesgo de concentrar el poder político y debilitar los contrapesos institucionales, mediante una comparación con la situación mexicana.

“Uno de los razonamientos más interesantes tiene que ver con México. Porque el argumento les decía no le entregues todo a Bolsonaro. Ya tiene el Congreso, ya tiene a los principales gobernadores. Si le das la presidencia, le vas a permitir que cambie la Constitución, que ya lo anunció, que tome a la Suprema Corte de Justicia, etc. como México. Entonces, ese es un argumento muy interesante”. Cecilia Soto

Desde su perspectiva, los brasileños demostraron que es posible dejar de lado las diferencias con un candidato cuando consideran que está en juego el equilibrio democrático, un mensaje que, aseguró, trasciende las fronteras de Brasil.

“Puede que no estés de acuerdo con Lula, pero si le entregas todo a Bolsonaro, olvídate. Es una situación compleja, yo creo que es una buena noticia para América Latina y para la democracia”. Cecilia Soto

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