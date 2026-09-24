Netanyahu llega a la ONU entre críticas y tensiones con antiguos aliados

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se presenta este jueves ante la Asamblea General de la ONU en un contexto marcado por críticas internacionales, tensiones con algunos de sus antiguos aliados y cuestionamientos por la ofensiva militar israelí en Gaza.

Durante su intervención, se prevé que Netanyahu responda a sus adversarios y a países que en los últimos meses han tomado distancia de algunas de las posiciones de su gobierno.

Uno de los temas que podría abordar es el caso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha respaldado la aplicación de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí. Posteriormente, Mamdani reconoció que no tiene autoridad para ejecutar dicha orden.

La CPI determinó en 2024 que existían bases razonables para juzgar a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva israelí en Gaza, iniciada después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu, por su parte, ha acusado a Mamdani de respaldar a Hamás y lo ha señalado por supuestamente incitar disturbios contra la población judía de Nueva York.

Mahmud Abás critica las medidas de Estados Unidos

El presidente palestino, Mahmud Abás, no estuvo presente en la Asamblea General después de que Estados Unidos le negara el visado para acudir a Nueva York.

Antes del discurso de Netanyahu, Abás rechazó las medidas adoptadas por Washington y cuestionó las justificaciones utilizadas para impedir su presencia.

También sostuvo que las políticas de Israel ya no solamente ponen en riesgo la posibilidad de una solución de dos Estados, sino que, según afirmó, amenazan la existencia del pueblo palestino.

Reino Unido y Francia, entre los países cuestionados

Netanyahu también podría dirigir críticas contra Reino Unido y Francia, antiguos aliados de Israel que han adoptado medidas relacionadas con las exportaciones y la situación en Cisjordania.

Reino Unido impuso sanciones limitadas a las exportaciones israelíes procedentes de Cisjordania, mientras que Francia tomó recientemente una medida similar.

El primer ministro israelí mantiene además diferencias con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien impulsó una iniciativa de países occidentales en la Asamblea de la ONU del año pasado para reconocer a Palestina como Estado.

Irán también estará en el centro del discurso

Otro de los temas que previsiblemente estará presente en el mensaje de Netanyahu es Irán, país que se encuentra en guerra con Israel y Estados Unidos desde febrero.

El gobierno israelí ha insistido en que Washington debe adoptar una postura militar más firme para impedir que Teherán consiga armas nucleares.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, también acusó a Irán de proporcionar armas a Hezbolá en Líbano, los hutíes en Yemen, Hamás en Gaza y milicias en Irak.

Netanyahu podría además cuestionar a las Naciones Unidas y a su secretario general saliente, António Guterres, en medio de las diferencias entre Israel y organismos de la organización internacional.

Netanyahu enfrenta protestas en la ONU

Como ha ocurrido en otras ocasiones en las que Netanyahu ha intervenido ante la Asamblea General, se esperan protestas tanto dentro como fuera del recinto de Naciones Unidas.

En paralelo, Israel se prepara para acudir a las urnas el 27 de octubre, en un proceso electoral en el que Netanyahu enfrenta un escenario complicado para buscar la reelección.

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