Renuncia jefe de prisiones de Tennessee tras fallida inyección letal de Christa Pike

Renuncia funcionario tras fallida inyección letal. Foto: Reuters

El jefe del sistema penitenciario de Tennessee, Frank Strada, renunciará a su cargo este mes, luego de la fallida ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales el pasado miércoles.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, confirmó la salida de Strada y anunció previamente la suspensión de las ejecuciones en el estado hasta finales de 2026, mientras se revisan los protocolos utilizados para aplicar la pena de muerte.

Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales

Pike, de 49 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. El miércoles recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de ejecución, pero sobrevivió y fue trasladada a un hospital.

Sus abogados señalaron que permanece en estado crítico, inconsciente y conectada a un respirador como consecuencia de las dosis administradas.

El caso provocó una revisión de los procedimientos del Departamento de Correccionales de Tennessee. Lee afirmó que la dependencia actuó conforme al protocolo establecido, aunque reconoció la necesidad de revisar lo ocurrido.

Tennessee ya había suspendido otra ejecución este año

La ejecución de Pike fue el segundo procedimiento fallido en Tennessee durante 2026.

En mayo, las autoridades suspendieron la ejecución de otra reclusa después de que el médico encargado no lograra colocar una vía intravenosa.

Lee también rechazó una solicitud de clemencia para Pike antes de la ejecución. Mientras continúa la revisión de los protocolos, el estado mantiene suspendidas las ejecuciones hasta finales de año.

De haberse concretado la ejecución de Pike, habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.

A nivel nacional, 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

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