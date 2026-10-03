Fuego avanza cerca de Machu Picchu; reportan un muerto y dos heridos 

Incendio. Foto: AFP (ilustrativa).

Un incendio que avanza por el Valle Sagrado de los Incas, en la región de Cusco, Perú, dejó un muerto y dos heridos, además de acercarse a la principal vía de acceso a Machu Picchu, informó este sábado Defensa Civil.

🇵🇪 | Un incendio forestal de gran magnitud registrado en el distrito de La Libertad, en Perú, consume más de 20 hectáreas de vegetación y afecta el bosque de puyas Raimondi. pic.twitter.com/GVyuoi4jRx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 3, 2026

El fuego comenzó el viernes y se extendió por una zona cercana a la estación de trenes de Ollantaytambo, considerada la más transitada para llegar a la ciudadela de Machu Picchu. De acuerdo con las autoridades, las condiciones meteorológicas han favorecido la propagación de las llamas.

Miguel Osco, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Desastres y Seguridad del Cusco, informó que una persona de edad avanzada murió a causa del fuego y que otras dos resultaron heridas con quemaduras de segundo grado.

Incendio avanza cerca de la vía a Machu Picchu

El fuego se encuentra cerca de la ruta utilizada por los visitantes para llegar a Machu Picchu. Gustavo Lozano, vecino de la zona afectada, señaló que los autobuses turísticos circulan a unos cientos de metros del área donde avanza el incendio.

La cercanía del fuego con esta vía mantiene la atención sobre una de las principales rutas utilizadas por turistas que se dirigen hacia la ciudadela inca.

Osco explicó que el incendio ha avanzado rápidamente debido a factores como la radiación solar, el viento y la vegetación seca que se encuentra en la zona.

“La vegetación está muy seca y eso hace que el incendio crezca rápidamente” Miguel Osco, jefe de la Oficina Regional de Gestión de Desastres y Seguridad del Cusco.

¿Qué provocó el incendio en Cusco?

De acuerdo con Miguel Osco, el incendio en Cusco se originó por la quema de maleza que realizan agricultores durante esta época del año con el objetivo de ganar terrenos para el cultivo.

La zona afectada forma parte del Valle Sagrado de los Incas, donde se encuentra Ollantaytambo, uno de los puntos de conexión utilizados para el traslado hacia Machu Picchu.

La ciudadela de Machu Picchu es el principal sitio turístico de Perú y recibe cerca de tres millones de visitantes cada año.

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