¿Debes preparar una mochila de emergencia? Protección Civil explica por qué se recomienda

Mochila de vida. Foto: X @SGIRPC_CDMX

La mochila de emergencia ha generado rumores y noticias falsas sobre supuestos escenarios de peligro. Sin embargo, autoridades aclaran que se trata de acciones permanentes de prevención.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aclaró que la recomendación de preparar una mochila de emergencia para las primeras 72 horas de una contingencia forma parte de sus acciones permanentes de prevención y no significa que exista una amenaza de desastre inminente en México.

La dependencia hizo esta precisión luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México difundiera un recordatorio sobre la importancia de tener provisiones listas para enfrentar una emergencia.

“Su difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, Señaló la CNPC.

🗞️ #ComunicadoCNPC



CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección pic.twitter.com/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

¿Por qué varios países recomiendan almacenar provisiones?

Otros países también han promovido medidas similares. Países Bajos, por ejemplo, impulsó el pasado 30 de septiembre una campaña para que las familias tengan suministros suficientes para sobrevivir al menos 72 horas sin servicios básicos.

En marzo de 2025, la Comisión Europea también pidió a sus 27 países miembros reforzar su preparación ante posibles emergencias con agua, alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales.

Sin embargo, estas recomendaciones responden a estrategias de prevención ante distintos riesgos, como desastres naturales, apagones y otras interrupciones de servicios.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

La CNPC explicó que la mochila es una herramienta de autoprotección para enfrentar situaciones como sismos, inundaciones y otras contingencias. Su contenido debe cubrir las necesidades básicas de cada familia durante las primeras 72 horas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda incluir:

Agua embotellada y alimentos no perecederos.

Linterna y radio de pilas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.

Copias de documentos importantes.

Ropa abrigadora e impermeable.

Silbato para solicitar ayuda.

Dinero en efectivo y llaves de repuesto.

Artículos para bebés, adultos mayores y mascotas.

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.

👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

La mochila debe colocarse en un sitio visible y de fácil acceso, preferentemente cerca de una ruta de evacuación.

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