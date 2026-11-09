Buscas destituir a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Trump

Presentan moción para destituir al jefe del Pentágono. Foto: AFP

El congresista republicano de Kentucky, Thomas Massie, presentó este lunes una resolución para iniciar un juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien acusa de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso.

Massie, legislador enemistado con Donald Trump, también señaló a Hegseth por presunto abuso de poder al frente del Pentágono. La Cámara de Representantes podría votar la medida este miércoles, en medio de la crisis política que enfrenta el Partido Republicano tras los resultados de las elecciones de medio mandato.

BREAKING: Republican Rep. Thomas Massie is introducing articles of impeachment against Secretary Pete Hegseth. https://t.co/B7QlQC7SV2 pic.twitter.com/p5ttapvMBU — ABC News (@ABC) November 9, 2026

¿Por qué buscan destituir a Pete Hegseth?

Massie acusa al secretario de Defensa de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar a las fuerzas estadounidenses en conflictos armados sin autorización del Congreso.

Los cargos también incluyen señalamientos por víctimas civiles durante operaciones militares en Yemen y Venezuela, así como presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

¿Puede el Congreso destituir al secretario de Defensa?

La Cámara de Representantes podría votar los cargos este miércoles. Si los aprueba, el proceso pasaría al Senado, donde se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes para condenar y destituir a Hegseth.

Aunque algunos republicanos han expresado su inconformidad con el secretario, su destitución se considera poco probable. Por otro lado el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respaldó la iniciativa de Massie, aunque la mayoría demócrata en el congreso tomará su cargo hasta enero de 2027.

Pete Hegseth responderá a los señalamientos

Hegseth anunció que ofrecerá una conferencia de prensa este martes por la mañana en el Pentágono, la primera desde el 5 de mayo.

En un video difundido en redes sociales, calificó los cargos como falsos y acusó a Massie de actuar por motivos políticos.

Secretary of War Pete Hegseth announced he will hold a press conference at the Pentagon Tuesday morning to address the House push to impeach him.



It will be Hegseth's first press conference since May 5.



The announcement came after remarks at the Naval War College in Newport,… pic.twitter.com/CThVmFBXfx — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

“Esto no se trata de mí, pero claro, la otra parte está obsesionada. Un congresista resentido y derrotado, junto con todos sus aliados demócratas, también ha presentado cargos de destitución falsos contra mí. Igual que lo intentaron dos veces contra el presidente Trump”, afirmó.

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