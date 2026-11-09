Bóveda oculta de Santiago Peña: ¿por qué no pueden abrirla y qué opciones analiza la Fiscalía?

Foto: Getty Images | AFP | ATTORNEY GENERAL OF PARAGUAY

La Fiscalía de Paraguay ingresó este domingo a la mansión del expresidente Santiago Peña, donde encontró una bóveda oculta, de la cual, los investigadores lograron abrir la primera puerta, pero no han podido ingresar por la segunda, que cuenta con un sistema de seguridad de alta complejidad, según informaron las autoridades.

La fiscal asignada, Silvia González, informó que, con autorización judicial, “se allanó la vivienda de San Bernardino, donde se halló una bóveda de seguridad de gran complejidad”, a través de una nota informativa de la Fiscalía paraguaya.

🇵🇾 | Paraguay | Allanaron la casa del presidente y encontraron una bóveda secreta de tecnología biométrica israelí. pic.twitter.com/vR2VGZQLUd — ☨ ⚜ Espíritu Templario News ⚜ ✠ (@NonNobis10) November 9, 2026

¿Qué opciones hay para abrir la bóveda del expresidente paraguayo Santiago Peña?

El fiscal Christian Benítez, uno de los integrantes del equipo de autoridades paraguayas asignado al caso, reiteró al medio ABC Color que pudieron ingresar por el primer acceso, pero no lograron superar la segunda barrera de seguridad.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de trasladar a Santiago Peña al lugar para abrir el acceso, el fiscal indicó que “de momento, todavía no es una de las opciones que estamos analizando”.

Sin embargo, abrió la posibilidad de llevar a Leticia Ocampos, esposa de Santiago Peña, para intentar abrir la bóveda.

“Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente”, declaró.

Aunque mencionó que ella no está obligada a colaborar, señaló que mantienen conversaciones para evaluar la viabilidad de esta alternativa.

Otra opción mencionada por el fiscal es realizar una detonación controlada, “si es que no hay otra manera de abrir”.

También señaló que los especialistas consideran que el espacio podría ser una habitación del pánico.

Por su parte, en declaraciones al medio Última Hora, Silvia González confirmó que la segunda entrada a la bóveda es de “alta complejidad”. Por ello, aseguró que están a la espera de contar con el dispositivo que les permita realizar la apertura.

¿Cómo encontraron el acceso oculto en la casa del expresidente?

Los videos del allanamiento en la vivienda de San Bernardino muestran cómo los investigadores localizaron una puerta falsa en una de las paredes de la mansión de Santiago Peña.

Cuando pensábamos que ya lo vimos todo esta semana, el domingo se encarga de sorprendernos aún más. Detrás de esta “pared” de la Mansión de Santiago Peña la comitiva encontró una especie de bóveda a la cual solo se puede acceder con reconocimiento del iris del ojo. pic.twitter.com/OSEj0PDLcP — Fernanda Chamorro (@ferchamorroh) November 8, 2026

Las autoridades encontraron el acceso camuflado y mostraron la profundidad de la estructura.

Posteriormente, el medio ABC Color difundió otro video en el que se observa a las autoridades ingresar por la primera puerta oculta, cuya fachada tiene una apariencia similar a la de las paredes de la casa.

Allanaron la casa del presidente de Paraguay y encontraron una bóveda secreta de tecnología biométrica israelí. Hermano, latinoamérica es un capítulo de Black Mirror. pic.twitter.com/e55vNHQU9o — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) November 9, 2026

Después, se confirmó que el segundo acceso en la casa del expresidente, cuenta con un sistema de seguridad mucho más complejo y del cual, medios locales especulan que podría ser de origen israelí; sin embargo, las autoridades continúan evaluando qué tecnología necesitan para abrir la estructura.

El video que muestra la construcción de la bóveda

También salió a la luz un video que muestra cuando terminó el proceso de construcción del lugar. En las imágenes se observa el movimiento de la primera puerta, de considerable grosor, así como unas escaleras.

Además, se alcanza a ver la segunda puerta abierta y un cuarto de techos bajos.

Hasta el momento, se desconoce qué contiene la bóveda del exmandatario de Paraguay, así como la marca, el fabricante y el modelo del sistema de seguridad. Sin embargo, medios locales como ABC Color hablan de cuatro mecanismos de seguridad para su apertura: reconocimiento del iris, huella dactilar, código PIN y llaves especiales.

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