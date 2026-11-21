FBI. Foto: AFP.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga una presunta vulneración de su base de datos criminal, utilizada por agencias policiales federales, estatales y locales de Estados Unidos para consultar y compartir información sobre órdenes de arresto, antecedentes penales y verificaciones de antecedentes. La posible intrusión fue reportada el viernes 20 de noviembre de 2026 por medios de comunicación estadounidenses, que citaron a personas familiarizadas con la investigación.

El incidente involucra al Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC, por sus siglas en inglés), un sistema que permite a las corporaciones policiales de todo el país acceder a información relacionada con la justicia penal.

De acuerdo con los reportes, la aparente vulneración representaría la segunda intrusión informática contra un sistema del FBI en los últimos meses, en medio de una serie de incidentes cibernéticos que han generado preocupación entre funcionarios estadounidenses.

¿Qué información almacena la base de datos del FBI?

El Centro Nacional de Información sobre Delitos es utilizado por las fuerzas del orden para almacenar y compartir datos que pueden ser consultados durante investigaciones y procedimientos policiales.

Entre la información que concentra se encuentran:

Órdenes de arresto.

Antecedentes penales.

Datos utilizados para verificaciones de antecedentes.

La posible vulneración de este sistema podría comprometer información utilizada por distintas agencias de seguridad pública en Estados Unidos.

La agencia no respondió a una solicitud de comentarios realizada por Reuters sobre la investigación, por lo que no se han proporcionado detalles oficiales acerca del alcance de la presunta intrusión ni sobre los datos que habrían quedado expuestos.

FBI registra otro incidente de ciberseguridad en 2026

La investigación ocurre después de que, en septiembre de 2026, un grupo de extorsión digital identificado como ShinyHunters accediera a un sitio web de empleos del FBI.

En aquella ocasión, los responsables aseguraron haber obtenido información de empleados actuales y anteriores de la agencia. El incidente comprometió datos relacionados con el personal del organismo, de acuerdo con el reporte publicado por Reuters el 25 de septiembre.

La nueva presunta intrusión se suma a otros incidentes informáticos registrados durante la semana del 16 al 20 de noviembre, que afectaron servicios tecnológicos y de transporte en Estados Unidos.

Entre ellos se encuentra una interrupción global que afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, así como una suspensión de los viajes aéreos a nivel nacional que provocó interrupciones en más de 18 mil vuelos.

Por ahora, la investigación del FBI busca esclarecer la presunta vulneración de su sistema nacional de información criminal.

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