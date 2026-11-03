¿Noche difícil para Trump? Demócratas aventajan a republicanos en elecciones de EE. UU.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos podrían representar un revés para el Partido Republicano del presidente Donald Trump, ante la ventaja que los demócratas mantienen en las encuestas.

En A las nueve en Uno, el periodista Francisco Villalobos, desde Houston, Texas, informó que las proyecciones anticipaban una jornada favorable para la oposición, en medio de los niveles de aprobación del mandatario.

El corresponsal explicó que la jornada del martes 3 de noviembre representa el cierre de un proceso electoral que comenzó hace aproximadamente dos meses y medio con el voto anticipado.

Hasta el momento del enlace, cerca de 60 millones de estadounidenses ya habían emitido su sufragio.

Villalobos señaló que Trump registraba alrededor de 35% de aprobación, cifra que, de acuerdo con su reporte, representaba uno de los niveles más bajos para un presidente estadounidense en la historia moderna.

Elecciones intermedias en EE. UU.: así se organizan y supervisan

El periodista también explicó que las elecciones estadounidenses no son organizadas desde el Gobierno federal, sino que su administración corresponde a los estados y sus respectivos condados. En ese contexto, destacó la controversia por el despliegue de más de 10 mil elementos del Departamento de Justicia para supervisar los comicios, una medida que ha recibido críticas por la posible intimidación al electorado.

Sin embargo, indicó que hasta ese momento no había observado agentes federales en los centros de votación del condado de Harris, donde se encontraba.

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones?

Sobre los resultados, Villalobos explicó que su difusión dependería de los horarios de cierre de las casillas en cada estado, debido a los cuatro husos horarios que existen en Estados Unidos. Las primeras proyecciones podrían conocerse desde las 17:00 o 18:00 horas del centro de México, mientras que los resultados de estados como California, Nevada, Oregón, Alaska y Hawái se conocerían más tarde.

En cuanto a las contiendas estatales, mencionó que Florida mantenía una tendencia favorable para los republicanos, mientras que Ohio, Nevada y Massachusetts figuraban entre los estados donde los demócratas tenían posibilidades de obtener victorias.

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott aventajaba a la demócrata Gina Hinojosa, según las cifras que reportó durante la entrevista. También destacó la candidatura del cantante Bobby Pulido al Congreso.

Mercados y posibles consecuencias para Donald Trump

Respecto al comportamiento financiero, el corresponsal señaló que los futuros de los mercados habían comenzado la jornada sin variaciones importantes. Añadió que la reacción de los inversionistas dependería, entre otros factores, de la magnitud de una eventual derrota republicana y de la respuesta de Donald Trump ante los resultados.

Finalmente, Villalobos explicó que el resultado de las elecciones también podría influir en el equilibrio de la Suprema Corte de Estados Unidos. Señaló que, si los republicanos conseguían una victoria, Trump tendría mayores posibilidades de influir en la integración del máximo tribunal durante su mandato. Por ello, consideró que los resultados de esta jornada serían relevantes para el futuro político de su administración.

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