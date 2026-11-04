Noticias de hoy 3 de noviembre 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 3 de noviembre 2026, en un minuto:

Andy López Beltrán niega corrupción

Andrés Manuel López Beltrán negó negocios con Jorge Amílcar Olán. El hijo del expresidente López Obrador aseveró que la oposición no tiene pruebas sobre los señalamientos en su contra.

Morena respalda a Andy

Tras las declaraciones del hijo de López Obrador, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, lo respaldó y pidió que se presenten pruebas en su contra.

Sí habrá celulares en escuelas

Ante la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa, algunos planteles permitirán que alumnos lleven sus teléfonos, pese a la regulación que restringe su uso en las aulas.

Cae el “Patrón”, líder de Los Linos

Autoridades capturaron a Lino, conocido como el “Patrón” o el “Señor”, identificado como uno de los principales líderes de Los “Linos”; lo señalan de extorsión, robo de vehículos y homicidios en Morelos.

IMSS abre 2 mil 500 plazas

El IMSS abrió la convocatoria para la contratación de 2 mil 500 médicos especialistas, quienes podrán participar en el proceso de selección mediante un registro en línea.

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