Cierra el famoso hotel Plaza en Nueva York: qué pasará con el edificio

El Plaza Hotel en Nueva York cerrará sus puertas desde enero de 2027. Foto: AFP

El Plaza Hotel de Nueva York cerrará sus puertas a partir de enero de 2027 por un periodo mínimo de cuatro años, mientras avanzan los trabajos de restauración de su fachada histórica.

La administración anunció la medida, aunque todavía no ha precisado cuánto costará la intervención ni cuándo concluirán las obras.

La suspensión de actividades afectará a uno de los establecimientos hoteleros más reconocidos de Manhattan, cuya historia se remonta a principios del siglo XX.

The famous Plaza Hotel in Midtown Manhattan is set to close for several years to repair and restore its historic facade. For Christine Carney and her fiancé, The Plaza Hotel was supposed to be the site of their wedding in May. Now they will have to scramble for a new venue.… pic.twitter.com/pwfqLkI1YW — Eyewitness News (@ABC7NY) October 15, 2026

La restauración de la fachada requiere una planificación especial

El Plaza Hotel abrió sus puertas en 1907 y se encuentra en la Quinta Avenida, junto al extremo sur de Central Park. Su arquitectura y ubicación lo han convertido en un referente de la zona, por lo que las intervenciones en el edificio deben considerar tanto las necesidades de mantenimiento como las exigencias de conservación histórica.

De acuerdo con el comunicado oficial del hotel, los preparativos incluyen la coordinación entre las partes involucradas y el cumplimiento de los requisitos de preservación patrimonial. Estos aspectos forman parte de la planificación necesaria para intervenir en una estructura histórica.

La administración no ha publicado un desglose de los trabajos previstos ni ha indicado si el proyecto incluirá otras áreas del inmueble, además de la fachada. Tampoco ha divulgado el presupuesto total de la restauración. Por ahora, el plazo comunicado es de al menos cuatro años de cierre, sin una fecha definitiva de reapertura.

El Plaza Hotel ya había suspendido sus operaciones

El cierre anunciado no será el primero en la historia reciente del establecimiento. Entre 2005 y 2008, el hotel permaneció cerrado durante una renovación valorada en 450 millones de dólares. Aquella intervención formó parte de un proceso de transformación del inmueble, que pasó por una restauración integral antes de retomar sus actividades.

En 2020, el Plaza volvió a suspender sus operaciones debido a la pandemia de covid-19. El cierre se prolongó durante más de un año, según informó CBS News Nueva York.

Aunque los cierres anteriores obedecieron a circunstancias distintas, ambos forman parte de los antecedentes del hotel. La renovación de 2005 a 2008 implicó una inversión millonaria, mientras que la interrupción de 2020 estuvo vinculada con la crisis sanitaria.

La comparación permite dimensionar el historial de intervenciones del edificio, pero no anticipa el costo ni la duración final de las obras actuales. Para establecer esas diferencias será necesario contar con información adicional sobre el proyecto que comenzará en 2027.

Un hotel presente en películas y libros

La trayectoria del Plaza Hotel también está vinculada con la cultura popular. Sus espacios han aparecido en producciones cinematográficas como Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Home Alone 2), Guerra de novias (Bride Wars) y El gran Gatsby (The Great Gatsby).

Estas apariciones han llevado el nombre del establecimiento a públicos que quizá no lo conocen por su historia arquitectónica o por su actividad hotelera. En el cine, el Plaza funciona como escenario de historias ambientadas en Nueva York y forma parte de la imagen que distintas producciones han construido de la ciudad.

El hotel también tiene un vínculo con la literatura infantil a través de Eloise at the Plaza y Eloise at Christmastime. Ambos títulos siguen las aventuras de Eloise, una niña que vive en el establecimiento. La historia convirtió los espacios del hotel en parte central de un universo narrativo asociado con la vida cotidiana de su protagonista.