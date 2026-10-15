California pierde en corte: agentes de ICE podrán seguir operando sin identificarse ni mostrar la cara

agentes de ICE seguirán operando en California sin identificarse. Foto: AFP

Los agentes del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas (ICE) seguirán operando en California sin la obligación de llevar a la vista su nombre, su número de placa o la agencia para la que trabajan. Un tribunal federal de apelaciones concluyó que el estado no tiene facultades para imponerles esa regla, de acuerdo con el fallo del Noveno Circuito.

La decisión, que tomó un panel de tres jueces, deja sin efecto, para los agentes federales, la llamada No Vigilantes Act (SB 805). Con esa ley, California buscaba que cualquier policía sin uniforme se identificara durante arrestos y detenciones. La otra ley estatal, la que les prohibía cubrirse el rostro, también está bloqueada para los agentes federales, de modo que ninguna de las dos protecciones que aprobó el estado se aplica en la práctica a ICE.

Como las decisiones de esta corte obligan a nueve estados del oeste, la sentencia también pone bajo presión las leyes parecidas que Washington y Oregón aprobaron en 2026. Además deja una duda práctica para muchas familias inmigrantes, que necesitan saber cómo reconocer a un agente real cuando no lleva su nombre a la vista.

¿Qué decidió el Noveno Circuito sobre la No Vigilantes Act?

El gobierno federal demandó a California, al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general Rob Bonta en noviembre de 2025, dos meses después de que el estado aprobara la ley. En primera instancia, la jueza federal Christina A. Snyder se negó a frenarla porque consideró que el gobierno federal no había demostrado que la norma interfiriera con sus operativos. El gobierno apeló, y el Noveno Circuito mantuvo la ley en pausa desde febrero mientras revisaba el caso.

En la decisión publicada el 14 de octubre, los jueces Jacqueline H. Nguyen, Mark J. Bennett y Daniel P. Collins revocaron la postura de Snyder. Le ordenaron dictar una medida que impida a California aplicar la ley contra agentes y agencias federales. Para el tribunal, un estado no puede regular de forma directa la manera en que el gobierno federal hace cumplir sus propias leyes, y eso es justo lo que hacía la SB 805 al decirle a un agente cómo y cuándo identificarse.

Los magistrados también descartaron que importe si la regla era una carga grande o pequeña para los agentes. A su juicio, basta con que se trate de una regulación directa, sin permiso del Congreso, para que sea inválida. En el texto llegaron a afirmar que el gobierno federal tiene la victoria asegurada, aunque el caso todavía debe seguir su curso en la corte de distrito.

¿Qué exigía la ley a los agentes y qué pasó con la prohibición de cubrirse la cara?

La No Vigilantes Act no se dirigía a los policías que patrullan con ropa oficial, sino a los que trabajan sin uniforme, incluidos los federales. California quería que cualquier agente que detuviera a una persona sin uniforme pudiera ser identificado, y para lograrlo la ley fijaba varias obligaciones y algunas excepciones.

Mostrar a la vista una identificación con el nombre de su agencia y con su nombre, su número de placa o ambos

Cumplir esa regla durante operativos de arresto o detención y en despliegues para controlar multitudes

Enfrentar un cargo por delito menor si el incumplimiento era intencional

Quedar exentos en seis supuestos, entre ellos el trabajo encubierto, las emergencias y las unidades tácticas tipo SWAT

Librarse de la sanción si su agencia publicaba una política propia de identificación que cumpliera con lo que pide la ley estatal

¿Qué dice la otra ley?

La segunda ley, conocida como No Secret Police Act (SB 627), prohibía a los agentes cubrirse el rostro de manera que no se les pudiera reconocer mientras trabajaban. En febrero, la jueza Snyder la bloqueó para los agentes federales porque consideró que trataba de forma desigual al gobierno federal, y ninguna de las partes apeló esa parte del caso.

California intentó corregir ese problema con la SB 1004, una propuesta del senador Scott Wiener, autor de ambas normas, que amplía la prohibición de máscaras a las agencias estatales de policía y que la Legislatura de California aprobó en agosto. La medida quedó registrada como ley el 29 de septiembre, según CalMatters. El nuevo fallo del Noveno Circuito, que considera inválida cualquier regla estatal que regule de forma directa a los agentes federales sin permiso del Congreso, abre dudas sobre si ese ajuste bastará para que ICE tenga que descubrirse el rostro en California.

Con ambos bloqueos, ICE queda en California sin ninguna obligación estatal de mostrar la cara o el nombre durante sus operativos. La SB 805 sigue aplicándose a la policía estatal y local, porque la medida del tribunal protege solo a los agentes federales. También sigue en pie la parte que pide a las agencias publicar por escrito sus políticas de identificación, ya que la corte determinó que el gobierno federal no podía impugnarla.

BREAKING: The Ninth Circuit ruled that California cannot require federal immigration agents and other federal officers to display identification during enforcement operations, finding the law violates the Constitution's Supremacy Clause. pic.twitter.com/xynkrYFUgv — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 14, 2026

¿Por qué el fallo puede pesar en Washington?

Las decisiones del Noveno Circuito obligan a los tribunales federales de Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. Cualquier juez de esos estados tendrá que tomar en cuenta este precedente si el gobierno federal demanda leyes parecidas. Washington y Oregón son los casos más expuestos, ya que en 2026 aprobaron reglas propias para que los agentes no oculten su identidad.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, firmó el 19 de marzo la SB 5855. Esa ley prohíbe a todos los policías, incluidos los agentes de inmigración, usar pasamontañas, máscaras tácticas o polainas para cubrirse la cara mientras trabajan, según un comunicado de la oficina del gobernador. La norma permite a quien sea detenido por un agente enmascarado acudir a la corte y pedir una compensación.

¿Qué sucede en Oregon y Arizona?

Oregón fue más lejos con la HB 4138, que la gobernadora Tina Kotek firmó el 31 de marzo y que entró en vigor de inmediato. De acuerdo con el texto de la ley en la Legislatura de Oregón, los agentes, incluidos los de agencias federales, deben portar un uniforme con su apellido o un número de identificación, el nombre de su agencia y una placa oficial. Esa exigencia es muy parecida a la que el Noveno Circuito acaba de frenar en California, y se suma a un límite al uso de cubiertas que oculten el rostro.

Arizona, que no cuenta con una ley de este tipo, tiene en su fiscal general, Kris Mayes, a una de las impulsoras de un cambio a nivel federal, pues se sumó a otros 20 fiscales generales para pedir al Congreso una ley que prohíba a los agentes de inmigración usar máscaras y los obligue a identificarse, según un comunicado de la Fiscalía de Arizona. Tras el fallo, esa vía cobra más peso, porque el tribunal dejó claro que fijar reglas a ICE no les toca a los estados, salvo que el Congreso lo autorice.

¿Cómo comprobar que quien detiene a una persona es un agente real?

La ley federal sí obliga a los agentes a identificarse de palabra, aunque no lleven su nombre a la vista. Según el reglamento federal de inmigración, al momento del arresto y en cuanto sea práctico y seguro, el oficial debe decir que es un agente de inmigración autorizado para arrestar, avisar a la persona que está detenida y explicarle el motivo. El mismo reglamento pide que haya una orden de arresto, salvo cuando el agente cree que la persona podría escapar antes de conseguirla.

No todas las órdenes tienen el mismo peso: solo la que firma un juez permite, por regla general, entrar a una vivienda sin consentimiento, mientras que la administrativa es un documento interno que emite la propia autoridad de inmigración. Sin embargo, un memorando firmado en mayo de 2025 por el director interino de ICE, Todd Lyons, autoriza a los agentes a entrar por la fuerza a una vivienda con una orden administrativa cuando la persona ya tiene una orden final de deportación. Ese memorando representa un cambio radical frente a las directrices que se seguían desde hace tiempo, de acuerdo con The Associated Press.

¿Qué hacer ante un posible arresto?

Ante la falta de una identificación visible, un chaleco con la palabra ICE o un vehículo oficial no bastan por sí solos para saber si un agente de ICE es real. Por eso conviene conocer algunas medidas que ayudan a protegerse sin ponerse en riesgo y que se suman a los derechos que tiene una persona cuando ICE toca la puerta.

Pedir a quien llama que diga su nombre y la agencia para la que trabaja, hablando a través de la puerta cerrada o de una ventana

Solicitar que deslice cualquier orden por debajo de la puerta y revisar si la firma un juez y si trae el nombre y la dirección correctos

Desconfiar de cualquier persona que exija dinero, tarjetas de regalo o datos bancarios, ya que los agentes de inmigración no cobran por evitar una detención

Mantener la calma, no correr ni resistirse y guardar silencio sobre el lugar de nacimiento o el estatus migratorio hasta hablar con un abogado

Llamar al 911 si hay una emergencia inmediata

Ante cualquier caso concreto, lo más seguro es buscar asesoría de un abogado de inmigración o de una organización de ayuda legal. Una orden de deportación previa cambia lo que los agentes pueden hacer dentro de una casa, así que ese antecedente debe revisarse con un especialista lo antes posible.

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