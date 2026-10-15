Más de 8 mil 500 niños bajo arresto migratorio: qué se sabe y cómo buscar información sobre un menor

Niños detenidos por ICE en EE.UU.: qué hacer si no lo hallas. Foto: Envato.

Más de 8 mil 500 niños han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entre enero y julio de 2026, los arrestos de menores superaron más del doble de los registrados en el mismo periodo de 2025, según una investigación de The Marshall Project publicada el 8 de octubre.

Para las familias inmigrantes, el aumento trae una preocupación adicional: ¿cómo encontrar a un niño si las autoridades migratorias lo detienen y no informan dónde está?

¿Cuántos niños ha detenido ICE en Estados Unidos en 2026?

Los datos analizados por The Marshall Project, en colaboración con The Guardian, muestran un incremento de los arrestos migratorios de menores de 18 años durante los primeros siete meses de 2026. La investigación se basó en registros gubernamentales obtenidos por el Deportation Data Project, una iniciativa de investigación de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles.

La cifra supera los 8 mil 500 niños arrestados desde el inicio del segundo mandato de Trump. El mismo seguimiento contabilizó más de 8 mil 750 menores que pasaron por detención migratoria, incluidos 562 bebés y niños pequeños.

Arresto y detención no significan exactamente lo mismo: un menor puede ser arrestado y permanecer bajo custodia durante menos de una hora o durante meses. Además, algunos niños ingresan a los centros de detención después de ser aprehendidos por otras autoridades migratorias.

La investigación también documentó casos de menores retenidos temporalmente en hoteles y salas de espera de edificios oficiales. Abogados consultados por el medio señalaron dificultades para localizar a algunos niños y mantener contacto con ellos.

El aumento plantea interrogantes sobre las condiciones de custodia, el acceso a representación legal y la posibilidad de que los familiares sepan dónde se encuentran los menores.

¿Cómo buscar a un niño detenido por ICE?

Hay un detalle importante que las familias deben conocer antes de comenzar la búsqueda: el localizador público de detenidos de ICE no permite consultar registros de personas menores de 18 años.

La propia agencia lo advierte en su sistema oficial de localización de detenidos. Por eso, si una búsqueda no arroja resultados, no significa necesariamente que el menor no esté bajo custodia federal.

Estas son las principales vías oficiales de contacto:

ICE: 1-888-351-4024. La línea de información de Detención y Deportación permite comunicar problemas relacionados con la custodia y solicitar ayuda para localizar a familiares. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este, excepto días festivos. Cuenta con asistencia en español

La línea de información de Detención y Deportación permite comunicar problemas relacionados con la custodia y solicitar ayuda para localizar a familiares. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este, excepto días festivos. Cuenta con asistencia en español Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR): 1-800-203-7001. Si se trata de un menor no acompañado que podría estar bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sus padres o tutores pueden llamar a esta línea, disponible las 24 horas, los siete días de la semana

Si se trata de un menor no acompañado que podría estar bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sus padres o tutores pueden llamar a esta línea, disponible las 24 horas, los siete días de la semana Correo electrónico de ORR: information@ORRNCC.com. También se pueden enviar consultas sobre menores bajo su cuidado

El Departamento de Salud y Servicios Humanos explica en su página oficial sobre menores no acompañados que el centro de llamadas de ORR recoge los datos del solicitante y los remite al refugio correspondiente. Sin embargo, la agencia debe verificar la identidad y la relación familiar antes de compartir información privada.

¿Qué información necesitas para localizar a un menor migrante?

Al comunicarte con las autoridades, conviene tener a mano todos los datos que puedan ayudar a identificar al niño:

Nombre completo y fecha de nacimiento

País de origen

Número de registro de extranjero, conocido como número A , si se dispone de él

, si se dispone de él Nombre del padre, madre o tutor y datos de contacto

Fecha y lugar aproximados de la detención, si se conocen

No contar con todos estos datos no debería impedir que la familia solicite orientación. Es importante explicar cuándo se perdió el contacto, qué autoridad pudo haber intervenido y si existe una separación familiar.

¿Qué hacer si no encuentras a tu hijo en los registros migratorios?

La recomendación es no depender de una sola consulta por internet. El sistema público de ICE excluye a los menores de edad y la ubicación de algunos adultos detenidos tampoco aparece de inmediato.

Si sospechas que un niño está bajo custodia migratoria, contacta a ICE y a ORR según las circunstancias del caso. Conserva los números de referencia de las llamadas y busca asistencia de un abogado de inmigración o de una organización de apoyo legal.

La cifra de arrestos refleja una tendencia nacional, pero detrás de cada registro hay una familia que necesita información concreta. Saber a qué organismo llamar puede ser el primer paso para restablecer el contacto con un menor, aunque la verificación de identidad y las reglas de privacidad pueden limitar la información que las autoridades entreguen a terceros.

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