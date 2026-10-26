Detienen a operador de tráiler en Texas por transportar a 23 migrantes ocultos en camionetas

Foto: USBPChief

Un transportista fue detenido en Laredo, Texas, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos descubrieran a 23 migrantes indocumentados ocultos dentro de las camionetas que trasladaba en su unidad de carga. Entre las personas localizadas había seis menores de edad que viajaban sin acompañamiento.

De acuerdo con el reporte de las autoridades fronterizas, el conductor intentó cruzar un puesto de inspección sin que se detectara inicialmente la presencia de las personas dentro de los vehículos transportados.

A car hauler attempted to get through a USBP checkpoint in Laredo, TX, with 23 illegal aliens, including 6 unaccompanied minors, concealed inside the vans he was transporting.

The vans’ windows were closed with no air flow in the brutal South Texas heat.



The driver is facing… pic.twitter.com/vGqJjEGgGa — Chief Rosario “Pete” Vasquez (@USBPChief) October 26, 2026

Migrantes viajaban dentro de camionetas sin ventilación

Las personas fueron encontradas al interior de las unidades que el transportista llevaba en la parte trasera del vehículo de carga. Según el reporte oficial, las camionetas tenían las ventanas cerradas y no contaban con ventilación adecuada.

Las condiciones representaban un riesgo para los migrantes debido a las altas temperaturas que se registran en el sur de Texas. La falta de circulación de aire en espacios cerrados puede aumentar el peligro de sufrir afectaciones por calor, especialmente durante traslados prolongados.

Entre los 23 migrantes había seis menores no acompañados, lo que significa que viajaban sin la compañía de un padre, madre o tutor legal.

Conductor enfrenta cargos federales por tráfico de personas

Tras el hallazgo, el operador quedó detenido y enfrenta cargos federales relacionados con el presunto tráfico de personas, según la información difundida por las autoridades.

Por su parte, los 23 migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses para el procesamiento correspondiente, que, de acuerdo con el reporte, podría derivar en procedimientos de deportación.

El caso se registró en un punto de inspección fronteriza de Laredo, una zona de Texas donde la Patrulla Fronteriza realiza revisiones para detectar el ingreso irregular de personas y posibles actividades de tráfico de migrantes.

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