Taddei presenta su renuncia al INE ante la Cámara de Diputados

Guadalupe Taddei presentó renuncia a Diputados. Foto: Cuartoscuro

Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia al cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados, con efectos a partir del 26 de octubre de 2026, de acuerdo con el oficio recibido por la Mesa Directiva.

Ricardo Monreal informó que la Cámara de Diputados recibió el documento y señaló que, a partir de ahora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciará el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei al INE?

En su carta dirigida a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Taddei señaló que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

También destacó que la estabilidad, independencia y fortaleza del INE son fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos.

“Con la convicción de que el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal, presento ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mi renuncia”, Escribió Guadalupe Taddei en el documento.

La funcionaria precisó que deja el cargo que le fue conferido por la Cámara de Diputados en abril de 2023.

Guadalupe Taddei destaca sus 33 años de servicio electoral

En el oficio, Taddei recordó que dedicó 33 años de su trayectoria profesional a las instituciones electorales del país, desde las primeras labores en el Registro Federal de Electores hasta la organización de los comicios federales de 2024.

También mencionó la primera elección del Poder Judicial de la Federación, realizada en 2025, en la que se eligieron 2 mil 681 cargos.

La consejera presidenta expresó que se retira con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de haber dedicado más de tres décadas al servicio de la democracia mexicana.

“Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, señaló al concluir su carta de renuncia.

¿Qué sigue tras la renuncia de Taddei?

A partir de este momento iniciará todo el proceso para designar a su relevó que completará su ciclo hasta 2032. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva del proceso de designación del presidente o presidenta del Consejo General del INE.

Esta es la ruta cronológica.

Informar al Pleno : comunica la renuncia al pleno, al mismo INE y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

: comunica la renuncia al pleno, al mismo INE y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Aprobar la convocatoria: Jucopo construye una propuesta del proceso y emite el acuerdo con fechas y plazos.

Jucopo construye una propuesta del proceso y emite el acuerdo con fechas y plazos. Integrar Comité Técnico : Jucopo integra el Comité Técnico, 3 designados por la Jucopo y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

: Jucopo integra el Comité Técnico, 3 designados por la Jucopo y 2 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Evaluar aspirantes : el Comité Técnico verifica requisitos de idoneidad y remite una quinteta a la Jucopo

: el Comité Técnico verifica requisitos de idoneidad y remite una quinteta a la Jucopo Construir propuesta : la Jucopo procesa los acuerdos y remite la candidatura al pleno.

: la Jucopo procesa los acuerdos y remite la candidatura al pleno. Elegir sustitución : el Pleno elige por dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se presentan los plazos, insaculación en la Cámara, y en el último término, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

: el Pleno elige por dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se presentan los plazos, insaculación en la Cámara, y en el último término, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Comunicar a incorporar: se notifica la elección al INE y se cumple la protesta legal.

Todo este mecanismo de elección se realizará entre cuatro y cinco semanas.

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