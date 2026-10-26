Vaticano confirma que el Papa León XIV viajará a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre

Papa León XIV. Foto: AFP

El Vaticano confirmó este lunes que el Papa León XIV hará el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, como estaba previsto, luego de que el pontífice fuera sometido a una cirugía por cáncer de pulmón.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el viaje a los tres países sudamericanos se desarrollará conforme al programa que había sido publicado anteriormente.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, mencionó el Papa León XIV, de acuerdo con el comunicado difundido por el Vaticano.

¿Qué informó el Vaticano sobre la salud de León XIV?

El Vaticano señaló que la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice se realizó con éxito y sin complicaciones.

De acuerdo con la información oficial, los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario que reciba un tratamiento oncológico adicional.

La Santa Sede indicó que, considerando la situación clínica actual del papa, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados después de la intervención, no existen contraindicaciones que le impidan realizar el viaje apostólico a América Latina.

Por ello, el programa previsto para noviembre se mantiene sin modificaciones.

León XIV fue operado el 13 de octubre

El Papa León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

La cirugía tuvo como objetivo extirpar un tumor canceroso localizado en la parte inferior del pulmón derecho. El pontífice recibió el alta médica cuatro días después, el 17 de octubre.

Tras la intervención, su cirujano, Stefano Margaritora, informó que el estado del papa se encontraba en una “situación clínica absolutamente satisfactoria”.

El especialista también había señalado que no existían razones clínicas para impedir que el viaje a Sudamérica se realizara conforme al calendario establecido.

¿Cuándo viajará el Papa a Uruguay, Argentina y Perú?

El viaje apostólico de León XIV a Sudamérica está programado del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, el pontífice visitará:

Uruguay

Argentina

Perú

El Vaticano confirmó que la gira se llevará a cabo de acuerdo con el programa que había sido anunciado previamente.

Vaticano cancela visita de León XIV a Asís

El pasado viernes, el Vaticano informó que el Papa León XIV cancelará una visita que tenía prevista a Asís para el 27 de octubre.

La decisión fue tomada siguiendo la recomendación de sus médicos.

Esta cancelación ocurre antes del viaje apostólico programado para noviembre, pero la Santa Sede confirmó que la gira por Uruguay, Argentina y Perú no tendrá cambios y se realizará del 6 al 17 de noviembre.

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