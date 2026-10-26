Mujeres con Bienestar Edomex: calendario de pagos del 26 al 30 de octubre, tiene nuevos beneficios

Depositarán el apoyo bimestral del 26 al 30 de octubre. Foto: Cuartoscuro

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) realizará del 26 al 30 de octubre de 2026 el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre para las beneficiarias que mantienen activo su registro. La dispersión del apoyo económico se llevará a cabo de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido, informó Juan Carlos González Romero, secretario de Bienestar estatal.

Además del pago, el Gobierno mexiquense anunció un nuevo beneficio para las participantes: telefonía y WhatsApp gratuitos, con el propósito de que puedan mantenerse comunicadas con sus familiares y seres queridos.

La administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca ampliar los servicios que acompañan al apoyo económico. Sin embargo, las beneficiarias deberán consultar los canales oficiales para conocer las indicaciones y completar el procedimiento de registro correspondiente al nuevo servicio.

¿Cuál es el calendario de pagos de Mujeres con Bienestar en octubre de 2026?

El depósito del quinto bimestre se distribuirá durante cinco días, según la letra inicial del apellido de las beneficiarias. Las fechas anunciadas son las siguientes:

Fecha de pago con la primera letra del apellido

Lunes 26 de octubre: A-B

Martes 27 de octubre: C-G

Miércoles 28 de octubre: H-L

Jueves 29 de octubre: M-Q

Viernes 30 de octubre: R-Z

Las mujeres inscritas deben identificar el día que corresponde a su apellido y mantenerse atentas a los avisos oficiales sobre la dispersión del dinero.

Este calendario aplica a quienes ya forman parte de Mujeres con Bienestar y mantienen vigente su registro; no constituye, por sí mismo, una convocatoria para nuevas incorporaciones.

El apoyo económico del programa es de 2 mil 500 pesos bimestrales, sujeto a las condiciones y a la disponibilidad presupuestal establecidas en las reglas de operación. Las beneficiarias pueden consultar información sobre su situación en el portal oficial: mujeresconbienestar.gob.mx.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Mujeres con Bienestar?

Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres que viven en el Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social. Para la convocatoria de 2026, el programa contempla a mujeres de entre 18 y 59 años.

Entre los criterios generales para solicitar la incorporación se encuentran:

Ser mujer

Tener entre 18 y 59 años cumplidos

Vivir y contar con domicilio en alguno de los municipios del Estado de México

Encontrarse en condición de pobreza y presentar carencia por acceso a la seguridad social

No recibir otro apoyo monetario de un programa federal, estatal o municipal, conforme a las reglas de operación aplicables

El proceso de solicitud se realiza mediante el portal oficial del programa, cuando la convocatoria y el sistema de registro se encuentran disponibles. Las aspirantes deben completar el pre-registro y seguir las instrucciones que reciban para continuar el trámite, que puede incluir una etapa presencial y la entrega de documentación para validar la información.

Es importante considerar que cumplir con los requisitos no garantiza la incorporación automática. La aceptación depende del procedimiento de selección, la validación de los datos y las condiciones de operación del programa.

Las interesadas deben revisar los avisos de la Secretaría de Bienestar del Estado de México para confirmar si hay una convocatoria abierta. El calendario de pagos de octubre está dirigido a beneficiarias activas y no debe interpretarse como una apertura de inscripciones.

¿Qué beneficios ofrece Mujeres con Bienestar?

El programa contempla un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de servicios orientados al bienestar y al desarrollo personal de las participantes.

Entre los beneficios que forman parte de la iniciativa se encuentran:

Apoyo económico: entrega de 2 mil 500 pesos cada dos meses, conforme a las reglas del programa y la disponibilidad presupuestal

Seguro de vida: protección contemplada entre las prestaciones asociadas al programa, bajo las condiciones correspondientes

Atención médica: acceso a servicios de orientación y atención relacionados con la salud

Asesoría psicológica: acompañamiento para atender necesidades de bienestar emocional

Orientación nutricional: información para apoyar hábitos de alimentación y cuidado personal

Asesoría jurídica: orientación legal para las beneficiarias

Opciones educativas: alternativas para continuar o concluir los estudios

Telefonía y WhatsApp gratuitos: nuevo servicio anunciado para que las participantes puedan comunicarse con sus familiares y otras personas

En el caso de la nueva prestación de telefonía, las beneficiarias deberán consultar el sitio oficial y seguir las instrucciones para registrarse. La información difundida sobre el anuncio no detalla todavía, de manera completa, aspectos como la cantidad de datos móviles, los minutos incluidos o la duración del servicio.

Por ello, es recomendable revisar las condiciones que publique la Secretaría de Bienestar antes de realizar el registro y evitar páginas o personas que soliciten dinero para activar el beneficio.

Con el calendario del 26 al 30 de octubre, el Gobierno del Estado de México continuará la entrega del apoyo correspondiente a septiembre-octubre a las beneficiarias activas, mientras incorpora nuevas opciones de comunicación a los servicios de Mujeres con Bienestar.

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