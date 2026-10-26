Balón de Oro 2026: Lamine Yamal, Unai Simón y todos los ganadores de la gala

Ceremonia del balon de Oro 2026. Foto: AFP

La gala del Balón de Oro 2026 en su 70 aniversario dejó a sus ganadores en las categorías masculina y femenina, además de reconocer a los mejores porteros, jóvenes talentos, entrenadores y equipos del futbol internacional.

La ceremonia se celebró este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, en la edición número 70 del galardón creado por France Football.

La ceremonia comenzó a las 14:45, tiempo del centro de México y lo hizo con la presentación de la cantante británica Jorja Smith quien interpretó la canción Blue Lights para los asistentes.

Thierry Henry llegó a presentar a los encargados de otrogar los premios junto con la conductora Kate Scott.

Trofeo Kopa masculino

Ceremonia del balon de Oro 2026. Foto: AFP

El premio a “Talento joven del año masculino” fue presentado por el ganador del Balón de Oro 2004 Andriy Shevchenko, quien entregó el trofeo a Lamine Yamal.

Yamal agradeció y dijo que le hubiera gustado que ganara Cubarsí y agradeció a su club y a su selección por este galardón. Con este premio el futbolista español consiguió su tercero consecutivo tras ganarlo en 2024 y 2025.

Trofeo Kopa femenino

Ceremonia del balon de Oro 2026. Foto: AFP

El Trofeo Kopa fue para la futbolista española Vicky López de 20 años quien dedicó el trofeo a sus compañeros pero en especial a su madre, que aunque ya no está a su lado la recuerda con mucho cariño.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR!



✅ 2025

✅ 2026



Back-to-back winner. #ballondor pic.twitter.com/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Este es el segundo trofeo para la futbolista del Barcelona después de que lo ganó en 2025.

Trofeo Johan Cruyff femenil

El Trofeo Entrenador del año o Johan Cruyff femenino fue entregado por Rafa Benítez, y se le otrogó al entrenador Pere Romeu, quien dirige al club femenino del Barcelona.

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Trofeo Johan Cruyff masculino

Para este trofeo el encargado de entregarlo fue el mismo Rafa Benítez, quien se lo otorgó a Luis de la Fuente, quien ganó el Mundial 2026 con la Selección Española el pasado 19 de julio cuando vencieron a Argentina en New Jersey.

Luis de la Fuente se dijo agradecido por el premio y dijo que es un premio colectivo, y destacó el trabajo hecho tanto por sus jugadores como por su cuerpo técnico, el estratega señala que es una motivación para seguir mejorando.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Trofeo Yashin

Peter Schmeichel fue el encargado de entregar este galardón el cual celebra al mejor portero de la temporada en la categoría femenil y varonil.

En la categoría varonil ganó Unai Simon por su actuación en el Mundial 2026 en la Selección Española, mientras que Cata Coll fue la ganadora en la categoría femenil por su actuación en el Barcelona femenil.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎#ballondor pic.twitter.com/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

CATA COLL IS THE 2026 WOMEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! #ballondor pic.twitter.com/f38udAQxM2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Premio Sócrates

El Premio Sócrates es un galardón de fútbol que reconoce al futbolista o futbolista a nivel mundial que destaca por su labor humanitaria, social y su compromiso con causas solidarias.

En esta ocasión Bukayo Saka fue el galardonado con el premio debido a su causa humanitaria.

El futbolista inglés tiene una causa altruista enfocada, principalmente, en ayudar a niños que necesitan atención médica y apoyar a menores de comunidades con dificultades económicas.

Sus acciones solidarias tienen una conexión personal con sus raíces familiares en Nigeria y con la comunidad donde creció, en Londres.

Sol Campbell y Patrick Vieira aparecieron para entregar el galardón que premiaba a los mejores equipos de la temporada en la categoría masculina y femenina.

Mejor club femenino

El mejor equipo femenino del año se lo llevó el FC Barcelona, quien tuvo una temporada 2025-2026 histórica: ganó los cuatro títulos principales que disputó, con lo que completó un póker de trofeos.

Conquistó la Liga F, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la UEFA Women’s Champions League.

Joan Laporta, actual presidente del Barcelona fue el encargado de recibir el galardón frente a todos los presentes.

FC BARCELONA FEMINI IS THE WOMEN’S CLUB OF THE YEAR! ❤️💙#ballondor pic.twitter.com/Ys8pm76EQq — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Mejor club masculino

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino:

Balón de Oro femenino:

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal

Lamine Yamal Trofeo Kopa femenino: Vicky López

Vicky López Trofeo Yashin masculino: Unai Simon

Unai Simon Trofeo Yashin femenino: Cata Coll

Cata Coll Trofeo Gerd Müller masculino:

Trofeo Gerd Müller femenino:

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu

Pere Romeu Mejor club masculino:

Mejor club femenino: FC Barcelona

FC Barcelona Premio Sócrates: Bukayo Saka

¿Qué mexicanos participaron en el Balón de Oro 2026?

Julián Quiñones terminó en el puesto 28 de la clasificación masculina, mientras que Scarlett Camberos terminó en el puesto 21, el más alto alcanzado por un jugador o jugadora mexicana.

México presente 🇲🇽🦅



Scarlett Camberos, Liga MX Femenil champion, Concacaf W Champions Cup winner, and the first Mexican woman to be nominated for the award has arrived on the #BallondOr red carpet to represent @AmericaFemenil 💪🔵🟡 pic.twitter.com/y30kQy4FPz — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) October 26, 2026

Camberos tuvo su paso por la alfombra roja y posó ante las cámaras con un vestido en color escarlata.

Así pasó Scarlett Camberos por la alfombra roja del Balón de Oro 2026.



Noche histórica para el fútbol femenil mexicano. 🥹🇲🇽 #BallonDor pic.twitter.com/ug9JrWbzVu — Mundo Pelota (@mundopelotanet) October 26, 2026

La edición de 2026 también tuvo como antecedente el triunfo de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí en las categorías masculina y femenina, respectivamente, en 2025.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.