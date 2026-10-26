¿Vas a comprar casa? Las revisiones que debes conocer para evitar problemas legales

Antes de comprar casa se deben revisar varios aspectos. Foto: Cuartoscuro

Comprar una casa podría convertirse en una verdadera odisea si no se realizan las revisiones específicas del inmueble. Una de las más importantes es que el dueño aparezca en el Registro Público de la Propiedad y aunque no significa que sea una venta inválida, sí podría dar dolores de cabeza y derivar en disputas legales.

¿Qué se debe revisar antes de comprar una vivienda?

Antes de entregar un anticipo o firmar algún documento referente al a compraventa de una vivienda, es necesario que el interesado realice una dictaminación jurídica y revise aspectos como la titularidad del inmueble, si existen copropietarios, si hay adeudos o sucesiones; es decir, si hay una herencia pendiente o por tramitar.

Asimismo, como ya se mencionó, se debe revisar que el vendedor aparezca como titular de la propiedad ante el Registro Público de la Propiedad.

Cabe destacar que, en caso de que no sea así, no significa que sea una venta inválida ya que puede significar que no hay una actualización registral. No obstante, es algo que se debe tomar mucho en cuenta.

¿Cuáles son los riesgos de comprar una casa?

Aventurarse a comprar una casa sin hacer las revisiones pertinentes generaría una serie de riesgos para el interesado. Se enfrentaría a disputas legales en caso de que el vendedor carezca de facultades para actuar en nombre del dueño o carezca de derechos sobre la propiedad.

Ante este escenario, el propietario legítimo realizaría reclamaciones sobre la validez de la compra que significarían procedimientos costosos y largos para el interesado a fin de intentar recuperar su anticipo.

Expertos en el tema recomiendan solicitar una dictaminación jurídica y atender las debidas revisiones para no perder tiempo, dinero y esfuerzo.

¿Cómo buscar al dueño de una propiedad ante el Registro Público de la Propiedad ?

Para conocer quién aparece como propietario de una casa, departamento, terreno o local en México, los interesados pueden solicitar una búsqueda de antecedentes registrales ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) de la entidad federativa donde se encuentra el inmueble.

Este procedimiento permite consultar la información inscrita sobre una propiedad, sin que necesariamente se conozca el nombre de su dueño. En algunas entidades, la búsqueda puede comenzar con la dirección del inmueble, aunque contar con el folio real facilita su identificación.

¿Cómo consultar quién es el propietario de un inmueble?

Para conocer quién aparece como propietario de una casa, departamento, terreno o local en México, los interesados pueden solicitar una búsqueda de antecedentes registrales ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) de la entidad federativa donde se encuentra el inmueble.

Este procedimiento permite consultar la información inscrita sobre una propiedad, sin que necesariamente se conozca el nombre de su dueño. En algunas entidades, la búsqueda puede comenzar con la dirección del inmueble, aunque contar con el folio real facilita su identificación.

Para realizar la consulta ante el Registro Público de la Propiedad, se recomienda seguir estos pasos:

Identificar la ubicación: reunir la dirección completa del inmueble, incluidos calle, número, colonia, municipio o alcaldía y estado. Localizar el folio real: este número identifica la propiedad en el registro y puede encontrarse en escrituras u otros documentos registrales. Solicitar una búsqueda de antecedentes: acudir al Registro Público correspondiente o utilizar sus servicios electrónicos, cuando estén disponibles. Pedir una copia certificada o constancia registral: según la entidad, estos documentos permiten conocer al propietario inscrito y consultar los antecedentes de la propiedad.

Dependiendo de los registros disponibles, la consulta puede proporcionar el nombre del titular inscrito, los antecedentes de adquisición del inmueble y la existencia de hipotecas o embargos registrados.

Los requisitos, costos y modalidades de consulta varían entre las entidades federativas, por lo que es necesario revisar las disposiciones del Registro Público de la Propiedad correspondiente.

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