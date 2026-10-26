¡Entre los mejores del mundo! Julián Quiñones en el lugar 28 de los nominados al Balón de Oro 2026

Julián Quinones entra al Top 30 de jugadores. Foto: AFP

Julián Quiñones terminó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026, galardón que entrega la revista France Football, el anuncio fue publicado este lunes 26 de octubre en las redes sociales oficiales del premio.

El atacante del Al-Qadsiah fue uno de los representantes del futbol mexicano en la clasificación internacional, luego de una temporada en la que destacó por su capacidad goleadora en Arabia Saudita y su participación con la Selección Mexicana.

La posición de Quiñones se dio a conocer horas antes de la ceremonia del Balón de Oro, programada para este lunes en el London Palladium, en Londres, Inglaterra.

¿Por qué Julián Quiñones fue nominado al Balón de Oro 2026?

Uno de los principales argumentos para la nominación de Quiñones fue su rendimiento con el Al-Qadsiah durante la temporada 2025-2026.

El delantero terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League, con 33 anotaciones, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro del campeonato y superar a otros atacantes de la competición, entre ellos Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

La temporada que se mandó Quiñones, lugar #28 entre los candidatos del Balón de Oro. GRANDE, JULIÁN. pic.twitter.com/En9TnvKgIh — Statiskicks (@statiskicks) October 26, 2026

Su rendimiento en el futbol saudí también tuvo continuidad con la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026. Quiñones marcó cuatro goles en la Copa del Mundo, torneo en el que México alcanzó los octavos de final.

Con esas anotaciones, el atacante igualó los cuatro goles que marcaron Luis Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández en sus respectivas participaciones mundialistas, de acuerdo con los registros del torneo.

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Quiñones terminó en el puesto 28 de la edición 2026 del Balon de Oro, entre los grandes nombres del futbol mundial 🏆



Cuatro goles con México en el Mundial y el título de goleo de la liga saudí con Al-Qadsiah respaldaron su… pic.twitter.com/MnTHxDofIB — Claro Sports (@ClaroSports) October 26, 2026

¿Qué lugar ocuparon otros futbolistas en el Balón de Oro 2026?

La clasificación reunió a jugadores de distintas ligas y selecciones nacionales, entre los nombres que formaron parte de la lista de nominados estuvieron Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Ousmane Dembélé.

Quiñones se ubicó en el puesto 28, por delante de William Saliba y Sadio Mané, quienes aparecieron en el lugar 29 de la clasificación.

El resultado colocó al delantero mexicano entre los 30 futbolistas nominados al reconocimiento individual, uno de los más importantes del futbol internacional.

¿Qué otros mexicanos han sido nominados al Balón de Oro?

La presencia de Julián Quiñones en la clasificación final recuerda los antecedentes de otros futbolistas mexicanos que fueron considerados para el premio.

En 2007, Guillermo Ochoa apareció en la lista de candidatos al Balón de Oro y terminó en el puesto 30, con un punto en la votación.

Posteriormente, Rafael Márquez fue considerado para la edición de 2010, cuando el galardón todavía se entregaba bajo el formato del FIFA Balón de Oro. Javier “Chicharito” Hernández también apareció en la preselección de 2011, después de su primera temporada con el Manchester United.

En 2015, Andrés Guardado y Giovani dos Santos figuraron en una lista preliminar de candidatos, aunque ninguno consiguió avanzar a la clasificación definitiva.

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