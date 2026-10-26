¡Cuidado! Cofepris alerta por medicamento falsificado para tratar trastornos del crecimiento

Cofepris pide no comprar el medicamento en comercios informales. Foto: Getty images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación de Saizen 20 mg (8 mg/mL) (somatropina), un medicamento inyectable para tratar trastornos del crecimiento en niños y el déficit de la hormona del crecimiento en adultos.

Se trata de una actualización de la alerta lanzada el pasado 28 de septiembre de 2026, con base en el análisis de la empresa Merck Biopharma Distribution, S.A. de C.V., que importa y distribuye el medicamento hormonal.

#CofeprisInforma 📢⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria y #AvisoDeRiesgo

Por la falsificación y comercialización ilegal de diversos insumos y medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: Saizen®… pic.twitter.com/oDIBUeeaW6 — COFEPRIS (@COFEPRIS) October 26, 2026

Lotes falsificados de Saizen 20 mg

De acuerdo con la información, se detectó una nueva serie de números de lotes falsificados de Saizen 20 mg (8 mg/mL) (somatropina), en presentación de cartucho prellenado con solución inyectable.

BA054637, con fecha de caducidad 10-2028. Presenta como anomalías el cambio de la fecha de caducidad original, que era noviembre de 2020, y el incumplimiento de las pruebas de esterilidad

Presenta como anomalías el cambio de la fecha de caducidad original, que era noviembre de 2020, y el incumplimiento de las pruebas de esterilidad BA010812, con fecha de caducidad 12-2026. No es un lote distribuido por la empresa y no cumple con las pruebas de esterilidad

No es un lote distribuido por la empresa y no cumple con las pruebas de esterilidad KW010374, con fecha de caducidad 12-2029. No es un lote distribuido por la empresa y no cumple con las pruebas de esterilidad

No es un lote distribuido por la empresa y no cumple con las pruebas de esterilidad EC179361, con fecha de caducidad 01/2028. No es un lote válido liberado por la empresa

Asimismo, Cofepris señaló que también recibió notificaciones internacionales sobre la falsificación del producto con los números de lote BA088217 y AB003660, con fechas de caducidad 04/2027 y 07/2027, respectivamente.

¿Qué recomienda Cofepris a la población ante la falsificación de este medicamento?

Si identifica el producto Saizen 20 mg (8 mg/mL) (somatropina) con alguno de los números de lote falsificados, no lo adquiera ni lo utilice.

Si cuenta con información sobre su posible comercialización, presente la denuncia sanitaria correspondiente.

Asimismo, Cofepris pidió no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública, como tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.

En caso de adquirir medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web o aplicaciones móviles, se recomienda revisar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por Cofepris.

También se deben reportar las posibles reacciones adversas a través de VigiRam o del correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Recomendaciones de Cofepris a distribuidores y farmacias

Cofepris recomendó adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios, quienes deberán contar con la documentación que acredite la adquisición legal de los productos.

En caso de identificar en almacén el producto con las características mencionadas, se debe proceder a su inmovilización y presentar la denuncia sanitaria correspondiente.

Cofepris informó que mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos a la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.

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