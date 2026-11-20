Sheinbaum encabezó desfile por la Revolución Mexicana. Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía de México y afirmó que su gobierno no se someterá a ningún poder extranjero ni a los intereses de quienes buscan recuperar sus privilegios. Así lo expresó durante el desfile cívico-militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que encabezó este 20 de noviembre.

Luego de participar en la cumbre APEC 2026, la mandataria regresó al país para encabezar la ceremonia y dirigir un mensaje a la nación, en el que reivindicó la independencia de México y la continuidad de la transformación política.

Sheinbaum afirma que México no se someterá a intereses extranjeros

Durante su discurso, Sheinbaum sostuvo que México es un país libre, independiente y soberano, y rechazó que su gobierno actúe como instrumento de grupos de poder.

“No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño. Contamos con la fuerza de la mayoría de las y los mexicanos, especialmente de quienes fueron históricamente olvidados. Avanzamos hacia una prosperidad compartida bajo una convicción inquebrantable: por el bien de todos, primero los pobres”, apuntó.

La presidenta acudió al asta bandera en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Morales Ángeles.

“Volverán a fracasar”: Sheinbaum habla de las elecciones de 2027

En otro momento de su mensaje, la mandataria se refirió a los próximos comicios y aseguró que quienes busquen deslegitimar las elecciones de 2027 no tendrán éxito.

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027, porque esa es su nueva farsa, al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, sentenció.

Sheinbaum afirmó que el proceso electoral del próximo año será un ejemplo de respeto a la voluntad popular. También recordó la importancia de la lucha contra los fraudes electorales en la historia del país y dentro del proyecto político que encabeza.

Además, cuestionó los intentos de debilitar a su gobierno mediante la desinformación, los llamados a la violencia y la injerencia extranjera.

La presidenta convocó a continuar la transformación nacional junto al pueblo y reivindicó las luchas históricas de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Así fue el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

En el desfile cívico-militar participaron 2 mil 911 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de 486 caballos, 69 vehículos operativos y 14 aeronaves.

La ceremonia se realizó por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

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