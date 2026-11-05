EE. UU. anuncia sanciones contra empresas del sector petrolero y electrónico en Cuba

EE. UU. anuncia nuevas sanciones contra empresas cubanas.Foto: Shutterstock/Getty

Estados Unidos anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 una nueva ronda de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la economía de Cuba. Las medidas alcanzan redes de transporte de petróleo, entidades estatales, compañías del sector tecnológico y proveedores chinos señalados por Washington de suministrar equipos a las Fuerzas Armadas cubanas.

El Departamento de Estado informó que designó a ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como bienes bloqueados. Entre las personas sancionadas aparece Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos.

La nueva medida también incluye a las empresas chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de proporcionar componentes, equipos de defensa y sistemas de seguridad vinculados con el aparato militar de Cuba.

En un comunicado, el Departamento de Estado acusó a las autoridades cubanas de concentrar los recursos energéticos y marítimos de la isla en beneficio de las élites gobernantes, mientras la población enfrenta apagones, escasez de combustible y dificultades económicas.

¿Qué empresas y personas fueron sancionadas por Estados Unidos?

Entre las entidades señaladas por el Gobierno estadounidense se encuentran compañías relacionadas con el transporte y la comercialización de petróleo:

Caroil Transport Marine Ltd. , registrada en Chipre y vinculada con la administración comercial de buques petroleros.

, registrada en Chipre y vinculada con la administración comercial de buques petroleros. Tentacool Commercial Inc. , registrada en Panamá y propietaria de la embarcación Gloria C.

, registrada en Panamá y propietaria de la embarcación Gloria C. Internacional Marítima S.A. , empresa cubana propietaria del buque Esperanza.

, empresa cubana propietaria del buque Esperanza. Petróleos Marítimos del Caribe S.A. (Petromarca), encargada de la administración y operación de dos buques petroleros.

También fueron incluidas dos entidades estatales cubanas: Cubaelectrónica, dedicada a la importación y exportación de productos electrónicos y de comunicaciones, y Tecnosime, que ofrece servicios técnicos y tecnológicos.

En el ámbito internacional, las sanciones alcanzaron a las compañías chinas China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) y Beijing H&C Technologies, señaladas por colaborar en la exportación de componentes y equipos militares hacia Cuba mediante la empresa cubana Sociedad Mercantil Duna S.A.

Cabe precisar que CEIEC ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense en noviembre de 2020, por lo que esta nueva medida se suma a las restricciones que ya enfrentaba.

Además, Washington incluyó a Any Rodríguez Lastres y Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja en su lista de personas sancionadas. Rodríguez Lastres es hija de la presidenta de GAESA, mientras que López-Calleja fue señalado por su participación en una red de empresas marítimas relacionadas con el transporte de petróleo hacia y desde Cuba.

¿Qué relación tienen las sanciones con GAESA?

El Grupo de Administración Empresarial (GAESA) es un conglomerado empresarial vinculado con las Fuerzas Armadas de Cuba, con presencia en distintos sectores de la economía de la isla.

Su presidenta, Ania Guillermina Lastres Morera, ya había sido sancionada por Estados Unidos en mayo de 2026. Ahora, el Departamento de Estado incluyó también a su hija, Any Rodríguez Lastres, como parte de las nuevas medidas.

Washington sostiene que personas cercanas a la estructura de poder cubana y sus familiares se benefician del control de los recursos económicos del país mediante redes empresariales y financieras en el extranjero. Estas afirmaciones corresponden a los argumentos del Gobierno estadounidense para justificar las sanciones.

¿Qué implican las nuevas sanciones para Cuba?

Las personas y empresas incluidas en la lista de sancionados quedan sujetas al bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.

Además, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los afectados, salvo que exista una autorización específica o una excepción aplicable.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro emitió una determinación que permite imponer sanciones a personas extranjeras que operen o hayan operado en los sectores de electrónica, manufactura, actividades marítimas y tecnología de la economía cubana. Esto amplía el alcance de las medidas a actores que no necesariamente aparecen de inmediato en la lista de sancionados.

¿Cómo afecta la crisis energética a Cuba?

Las nuevas sanciones se anuncian en medio de una crisis energética que afecta a la isla desde hace varios meses. Desde enero de 2026, las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo y la interrupción de entregas de proveedores como Venezuela y México han agravado la disponibilidad de combustible.

La falta de energéticos ha contribuido a prolongados cortes de electricidad y dificultades en el transporte, la distribución de alimentos y la prestación de servicios básicos. Sin embargo, la crisis también está relacionada con problemas estructurales de la infraestructura energética cubana y la dependencia del país de los combustibles importados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado al Gobierno cubano de utilizar los recursos energéticos que recibe para beneficiar a sus élites y obtener divisas mediante la reventa de petróleo procedente de Venezuela y otros proveedores.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las nuevas medidas buscan limitar las redes financieras y comerciales que, según su postura, contribuyen al sostenimiento del Gobierno cubano.

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