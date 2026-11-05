¿Trabajas el 16 de noviembre? Esto deben pagarte por ley

Algunos sectores laboran en días feriados. Foto: Cuartoscuro

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre, fecha en la que se conmemora la Revolución Mexicana. Conforme a esa misma legislación, si un trabajador es requerido para laborar durante la jornada del próximo 16 de noviembre, tiene derecho a recibir un pago adicional al de un día normal.

Para muchos empleados esta información resulta relevante, ya que por la naturaleza de sus actividades deben acudir a oficinas, comercios, fábricas, hospitales o centros de trabajo aun cuando se trata de un día feriado. Por ello, es importante conocer cuánto deben pagarles y cómo se calcula esa remuneración.

¿El 16 de noviembre es día feriado oficial?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo contempla como día de descanso obligatorio el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

Esto significa que los trabajadores tienen derecho a descansar ese día sin afectación a su salario.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 16 de noviembre?

La Ley Federal del Trabajo señala que los trabajadores que presten sus servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente al día, un salario doble por el servicio prestado.

En la práctica, esto se traduce en un pago triple.

Por ejemplo:

Si una persona gana 500 pesos por día , ese monto corresponde a su salario ordinario

, ese monto corresponde a su salario ordinario Si trabaja el 16 de noviembre, deberá recibir además otros mil pesos por laborar en un día feriado

En total, el pago correspondiente a esa jornada sería de mil 500 pesos.

¿Quiénes suelen trabajar durante los días feriados?

Aunque se trate de un descanso obligatorio, existen sectores que mantienen operaciones debido a la naturaleza de sus servicios o actividades.

Entre ellos se encuentran:

Personal de salud

Elementos de seguridad

Trabajadores de transporte

Empleados de restaurantes y hoteles

Personal de centros comerciales y tiendas de autoservicio

Trabajadores de industrias con operación continua

En estos casos, el patrón puede solicitar la prestación del servicio, pero está obligado a cumplir con el pago establecido por la ley.

¿Qué hacer si no te pagan correctamente?

Si un trabajador labora el 16 de noviembre y no recibe la compensación correspondiente, puede solicitar una aclaración directamente con su empleador.

En caso de no obtener una respuesta favorable, tiene la posibilidad de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación y asesoría gratuita sobre sus derechos laborales.

El próximo 16 de noviembre será uno de los días de descanso obligatorio marcados por la ley para este año, por lo que quienes sean convocados a trabajar deberán recibir el salario ordinario de la jornada más un pago doble adicional por prestar sus servicios durante el feriado.

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