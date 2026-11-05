California reemplaza la pena de muerte por cadena perpetua para 548 presos

19 mujeres están condenadas a muerte en California. Foto: Reuters

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que conmutará las condenas a muerte de las 548 personas que permanecen en el corredor de la muerte del estado. La medida busca sustituir la pena capital por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por lo que los reclusos permanecerían en prisión hasta el final de sus vidas.

Newsom informó que tomó la decisión mediante sus facultades constitucionales de clemencia, luego de mantener durante años su oposición a las ejecuciones ordenadas por el Estado. Sin embargo, una parte de las conmutaciones requiere la aprobación de la Corte Suprema de California, debido a los antecedentes penales de algunos condenados.

BREAKING: California Gov. Gavin Newsom has commuted the death sentences of all 548 people on the state’s death row to life without parole, in the largest mass commutation in modern U.S. history. pic.twitter.com/F2NiU8okXM — Breaking911 (@Breaking911) November 5, 2026

Gavin Newsom conmuta las penas de muerte de 548 presos

“He decidido ejercer mi facultad constitucional de clemencia para conmutar todas las condenas a muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, informó Newsom en un comunicado.

El gobernador explicó que su decisión responde a una postura que ha mantenido durante casi tres décadas como funcionario electo, en contra de las ejecuciones sancionadas por el Estado.

“Hoy actúo movido por mi convicción, arraigada desde hace mucho tiempo, de que, tanto a nivel individual como colectivo, somos más fuertes como sociedad cuando rechazamos los asesinatos sancionados por el Estado”, señaló.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), las 548 personas sentenciadas a muerte en California son 529 hombres y 19 mujeres. No obstante, 382 de las conmutaciones necesitan la aprobación de la Corte Suprema estatal, debido a que esos reclusos cuentan con condenas por otros delitos graves.

California lleva 20 años sin ejecutar a un condenado a muerte

Aunque California mantiene vigente la pena capital, el estado no ha realizado ejecuciones desde 2006. En 2019, Newsom ordenó una moratoria que suspendió estos procedimientos y también dispuso el cierre de la cámara de ejecución de la prisión estatal de San Quentin.

La medida de 2019 no eliminó las sentencias de muerte ni impidió que los tribunales continuaran imponiendo esta condena. Por ello, cientos de personas permanecieron durante años en el corredor de la muerte, a la espera de que sus casos avanzaran en el sistema judicial.

California ha tenido históricamente una de las mayores poblaciones de condenados a muerte de Estados Unidos y concentra la mayor cantidad de presos en esa situación en el hemisferio occidental.

La decisión de Newsom genera debate sobre la pena de muerte

La conmutación de las 548 condenas también ha generado cuestionamientos. Fiscales y representantes de víctimas habían advertido que una decisión generalizada podría ignorar las circunstancias particulares de cada caso y profundizar el dolor de los familiares de las personas asesinadas.

En contraste, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), respaldaron el anuncio y mantienen que la pena de muerte presenta problemas de discriminación racial y errores judiciales.

La decisión llega cuando Newsom se prepara para dejar la gubernatura de California, luego de cumplir dos periodos en el cargo. El mandatario es mencionado como una posible figura del Partido Demócrata para buscar la candidatura presidencial de 2028, aunque su anuncio sobre las condenas responde a la postura que ha expresado públicamente contra la pena capital.

La conmutación no significa que California haya abolido legalmente la pena de muerte: el castigo continúa contemplado en la legislación estatal, aunque las condenas alcanzadas por la medida pasarían a ser de prisión de por vida sin libertad condicional.

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