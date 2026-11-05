Juez niega libertad a Inés Gómez Mont en Estados Unidos

Inés Gómez Mont fue detenida por autoridades migratorias Foto: Getty

Inés Gómez Mont no obtuvo su libertad después de que un juez federal de Miami negara el recurso de habeas corpus que había presentado su equipo legal, el cual es similar al amparo en el sistema judicial mexicano, tras ser detenida por las autoridades migratorias el 30 de octubre, reportaron medios nacionales.

La decisión fue tomada este 5 de noviembre por el juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida, Jeffrey Kuntz, quien consideró que la solicitud realizada por los abogados no era el mecanismo adecuado.

Para poder obtener su libertad, Gómez Mont debía solicitarlo ante un juez migratorio, argumentó.

Inés Gómez Mont sigue detenida

La exconductora de televisión se encuentra detenida en el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, según su ficha en el sistema del ICE.

Según los informes, en su expediente se contemplan dos motivos de su detención: ingresar sin pasar por la inspección de las autoridades migratorias y no contar actualmente con un documento que autorice su estancia en el país estadounidense.

Cabe señalar que ahora la expresentadora de televisión deberá solicitar una audiencia migratoria para que pueda permanecer en libertad mientras se desarrolla el procedimiento de una eventual deportación.

Inés Gómez Mont tiene órdenes de aprehensión en México

La fiscal general de la República de México, Ernestina Godoy, habló sobre la situación legal de la exconductora de televisión en México, asegurando que su detención fue por temas migratorios, pero si es deportada, las autoridades mexicanas la aprehenderían al momento de ingresar a territorio nacional, ya que tiene ordenes de aprehensión en su contra.

“Inés N habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos”, señaló Godoy.

Los delitos de los que se le acusa son: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, aunque la Fiscalía y las autoridades mexicanas puntualizan en la presunción de inocencia de la exconductora, asegurando que serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont en México?

Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones por defraudación fiscal equiparada, además de estar relacionada con investigaciones por presuntas irregularidades en operaciones financieras.

Fue en noviembre de 2019 cuando la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió una investigación contra la exconductora, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, otras cinco personas y siete empresas.

Más tarde, en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las órdenes de aprehensión contra los principales implicados, quienes presuntamente participaron en un esquema financiero que buscaba ocultar operaciones falsas mediante la simulación de actos comerciales y prestación de servicios.

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