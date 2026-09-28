“México pierde playas por cambio climático y cuencas están contaminadas”: Bárcena presenta nueva ley ambiental

Contaminación en playas. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, advirtió que México pierde playas por el cambio climático y que gran parte de sus cuencas están contaminadas, durante la presentación de la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ante diputados, la funcionaria señaló que el aumento del nivel del mar y la contaminación de ríos y barrancas representan desafíos ambientales que requieren fortalecer la protección de los ecosistemas.

“El cambio climático ya nos alcanzó… estamos perdiendo costas, estamos perdiendo, el mar se ha calentado, crece el nivel del mar, estamos perdiendo playas… la mayoría de nuestras cuencas están contaminadas; desgraciadamente, hemos usado los ríos, las barrancas como basureros”. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

¿Qué propone la nueva ley ambiental?

Bárcena explicó que la iniciativa contempla implementar la figura de Evaluación Ambiental Estratégica, una herramienta de planeación preventiva que permitiría analizar los efectos ambientales de políticas y proyectos desde una perspectiva más amplia.

La secretaria aclaró que este mecanismo no sustituirá las manifestaciones de impacto ambiental que deben presentarse para evaluar proyectos específicos.

“Es una herramienta para hacer planeación preventiva, pero no sustituye la manifestación de impacto ambiental, no, no, no, cada proyecto tiene que ser evaluado en su justo valor, cada proyecto, pero tener una visión de planeación estratégica también es importante porque si no perdemos la mirada de cuenca, perdemos la mirada de, digamos, ecosistemas más amplios”. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes de la Torre, advirtió que la herramienta podría convertirse en un atajo para autorizar proyectos de gran escala.

La legisladora señaló que otorgar a un dictamen estratégico efectos equivalentes a una autorización ambiental podría debilitar la prevención, reducir la participación pública y abrir espacios de discrecionalidad.

Profepa se convertiría en Procuraduría Federal de Justicia Ambiental

Otro de los cambios planteados es transformar la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, con mayores facultades para atender las infracciones ambientales.

“Se fortalece el papel, por ejemplo, de la Profepa; la Profepa tiene que ser el gran instrumento que nos ayude a esa procuración de justicia ambiental, eso es lo que necesitamos, darle más dientes”. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La propuesta también contempla incrementar multas y crear un Registro Público de Infractores Ambientales.

Mariana Boy, titular de la Profepa, explicó que las personas incluidas en este padrón no podrían acceder a determinados beneficios o apoyos del Gobierno federal durante un periodo establecido.

“Las personas que estén dentro de este padrón de infractores no podrán acceder a beneficios o apoyos otorgados por el Gobierno federal durante un periodo de tiempo”, Mariana Boy, titular Profepa

Además, la iniciativa busca fortalecer la protección de los defensores ambientales.

Este lunes y martes se realizarán mesas de diálogo en la Cámara de Diputados para discutir los alcances de la propuesta presidencial antes de continuar con su proceso legislativo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.