Corea del Norte denuncia ante la ONU amenaza militar “sin precedentes” de EE. UU. y sus aliados

Kim Son-Gyong, viceministro de Exteriores de Corea del Norte. Foto: AFP

Durante su discurso en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Kim Son-Gyong, acusó a Estados Unidos de ampliar una alianza militar “sin precedentes” cada vez más agresiva junto con Japón y Corea del Sur.

«La amenaza militar arriesgada de los Estados Unidos, Japón y la República de Corea no tiene precedentes y sigue rompiendo récords históricos, generando peligros, inseguridad e inestabilidad en la península coreana.

Aseguró que Washington y sus aliados actualizaron los planes para una guerra nuclear contra Corea del Norte y de ensayarlos mediante ejercicios militares.

🇰🇵🇺🇳 Discurso completo de Corea del Norte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Intervención íntegra del viceministro de Exteriores Kim Son Gyong (en español). https://t.co/jbaD2eNBWA pic.twitter.com/no3fuBzstj — Feker 🇰🇵 (@Fekerfanta) September 28, 2026

Corea del Norte y China fortalecen relación bilateral

El discurso de Kim se produjo en un momento en que Pyongyang fortalece sus lazos con China. A principios de este mes, el presidente chino Xi Jinping le dijo al líder norcoreano Kim Jong Un que estaba dispuesto a “seguir fortaleciendo la orientación estratégica” de las relaciones bilaterales y a trabajar con Kim para impulsar el desarrollo de ambos países.

Corea del Norte también está finalizando las obras de su tramo del puente sobre el río Nuevo Yalu, que lleva mucho tiempo paralizado, lo que sugiere que su apertura podría ser inminente tras más de una década de retrasos.

Por otra parte, el ejército de Corea del Sur declaró el lunes que era “altamente probable” que las explosiones que hirieron gravemente a dos soldados surcoreanos en la Zona Desmilitarizada (DMZ) el 21 de septiembre fueran causadas por una mina norcoreana.

Kim describió la capacidad de disuasión nuclear de su país como “el poder absoluto“, y afirmó que estaba “diseñada de principio a fin para salvaguardar la soberanía, la seguridad y la paz contra la agresión y las amenazas externas“.

Corea del Sur advierte que su vecino podría producir hasta 20 armas nucleares al año

Corea del Norte pronto podría producir entre 10 y 20 armas nucleares al año, dijo el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, al tiempo que instó a que se realicen esfuerzos para reducir las tensiones.

Corea del Norte ha reunido aproximadamente 50 ojivas nucleares y dispone de material fisible para producir hasta 40 más, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

“Un misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de alcanzar Estados Unidos está casi completamente desarrollado, y continúan desarrollando la capacidad para producir aproximadamente entre 10 y 20 bombas nucleares al año”, declaró en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Washington.

Sobre las políticas de línea dura de su predecesor, Lee afirmó: “Hemos hecho esfuerzos para disuadir a Corea del Norte y aplicar sanciones, pero el resultado ha sido que Corea del Norte continúa desarrollando su programa nuclear“.

“La dura realidad es que el número de armas nucleares que posee Corea del Norte ha aumentado en los últimos tres o cuatro años”.

Si bien dijo que Corea del Sur estaba comprometida con la disuasión de armas convencionales contra Corea del Norte, también destacó sus esfuerzos por descontinuar medidas consideradas provocadoras, como la difusión por megafonía de mensajes antinorcoreanos en la frontera militar.

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