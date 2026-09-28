Trump afirma que EE. UU. ganará la guerra contra Irán “muy pronto”

Acabaremos con esa guerra muy pronto: Trump. Foto: Getty/AFP/IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país ganará “muy pronto” la guerra contra Irán y aseguró que los precios de la gasolina disminuirán una vez que termine el conflicto.

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump señaló que funcionarios de su Gobierno mantuvieron conversaciones con mediadores que buscan poner fin a la guerra con Irán.

Trump asegura que la guerra con Irán terminará “muy pronto”

Trump sostuvo que Estados Unidos ganará el conflicto “de una forma u otra” y anticipó que el desenlace ocurrirá en poco tiempo.

“Vamos a ganar. En mi opinión, va a ser de una forma u otra. Va a ser bastante rápido”, declaró el presidente estadounidense.

En otra parte de sus declaraciones, Trump afirmó que Irán no tendrá un arma nuclear y vinculó el posible final de la guerra con una reducción en los precios de los combustibles.

“Tenemos a Irán. Nunca tendrá un arma nuclear. Vamos a ganar esa guerra muy, muy pronto. Eso habrá terminado y los precios del gas caerán”, dijo.

Trump relaciona el fin de la guerra con el precio de la gasolina

El presidente estadounidense también aseguró que los precios de la gasolina caerán después de que Estados Unidos gane la guerra contra Irán. Trump presentó esta reducción como una de las consecuencias del desenlace del conflicto, aunque no ofreció durante sus declaraciones detalles sobre el mecanismo mediante el cual se produciría esa disminución.

Sus comentarios se produjeron mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida a las hostilidades entre Washington y Teherán.

Funcionarios de EE. UU. mantienen conversaciones con mediadores

Trump confirmó que representantes de su Gobierno hablaron el lunes con mediadores que participan en los intentos por terminar la guerra con Irán. El mandatario no detalló públicamente quiénes participaron en esas conversaciones ni precisó cuáles fueron los avances alcanzados.

La declaración ocurre en medio de las gestiones para establecer condiciones que permitan detener las hostilidades y avanzar hacia una solución diplomática.

Trump insiste en que Irán no tendrá un arma nuclear

Además de referirse al posible final de la guerra, Trump reiteró su postura de que Irán no contará con un arma nuclear. El presidente estadounidense colocó este asunto como uno de los puntos centrales de su posición frente al conflicto y aseguró que Washington alcanzará sus objetivos.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes 28 de septiembre desde el Despacho Oval, mientras continúan las negociaciones indirectas y los esfuerzos de mediadores para poner fin al enfrentamiento.

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